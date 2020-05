Captain Tsubasa Rise of New Champions : La date de sortie et les éditions Collectors fuitent

Comme Jean-Michel Aulas, vous avez largement eu le temps de vous y faire : cette année, il n'y aura pas d'Euro de football, ni dans notre belle capitale, ni ailleurs. Malgré cette nouvelle promesse non tenue, les fans de ballon rond et de terrain elliptique pourront se consoler avec l'arrivée de Captain Tsubasa : Rise of New Champions.

Et parce qu'il est difficile de faire plus juteux que la nostalgie en ce bas-monde, Bandai Namco a prévu non pas une, non pas deux, mais trois éditions Collectors pour la nouvelle adaptation vidéoludique des aventures de Tsubasa Ōzora, ainsi qu'une modeste Standard Edition.

Nous ignorons quand l'annonce était calée, mais un YouTubeur espagnol semble avoir dégainé un peu vite. Les visuels sont évidemment disponibles dans notre galerie d'images, et voici le joli butin que vous pourrez soulever à défaut d'une certaine coupe européenne :

La Standard Edition (sur PC, PlayStation 4 et Switch) ajoutera en plus du jeu de base quelques bonus pour les premiers acheteurs : les uniformes des équipes Open Sky, Hawk, All-Japan Junior, Meiwa et Shutetsu, le ballon de défi signé du célèbre gardien Wakabayashi, et deux compétences de gardien

La Collector's Edition (PlayStation 4 uniquement) inclura le jeu dans sa version Deluxe, un Steelbook qui va bien, 9 personnages additionnels, l'uniforme des New Champions, l'uniforme V-Jump, quatre cartes à jouer, un poster, deux écussons à broder vous-mêmes, ainsi qu'une figurine du père Tsubasa de 28 centimètres, dont la taille ne saurait être prétexte à une quelconque comparaison

L' e-Commerce Edition (PlayStation 4 uniquement) proposera le jeu dans sa version Deluxe, un Steelbook qui va bien, 9 personnages additionnels, l'uniforme des New Champions, l'uniforme V-Jump, quatre cartes à jouer, un poster, deux écussons à broder vous-mêmes, ainsi qu'un maillot de football au nom de Tsubasa, et flanqué du numéro 10, le seul qui compte paraît-il

La Legends Edition (sur PC, PlayStation 4 et Switch, uniquement sur la boutique en ligne), qui regroupe tout le contenu des éditions Collector et e-Commerce, en y ajoutant un intestable baby foot de chez René Pierre, histoire d'occuper les quelques mètres carrés qui vous restaient sur les bras. C'est Plume qui va pousser des cris de joie... avant de découvrir son prix : 1999,99€

Et comme une cerise en pleine lucarne, Bandai Namco lâche enfin le morceau, puisque Captain Tsubasa : Rise of New Champions viendra siffler la fin de l'été, en débarquant le 28 août prochain sur PC, PlayStation 4 et Switch.