PS5 : Sony commente les réactions à son design et promet des éditions spéciales

Le design des deux modèles de PS5 n'a laissé personne indifférent (enfin, n'a pas laissé grand monde indifférent). À ceux à qui la console ne plait pas, Sony semble promettre que d'autres versions de la console seront proposées rapidement.

À lire aussi : PS5 : Sony promet une console moins bruyante

Matt MacLaurin, vice président en charge du design de l'expérience utilisateur chez PlayStation, a été très actif depuis la présentation de la PS5 de la semaine dernière. Après avoir évoqué l'interface de la console et sa taille, il a également répondu aux commentaires LinkedIn concernant le design de la PS5. Et il ne cache pas que ce dernier n'a pas fait l'unanimité :

Comme on le dit dans l'industrie, "ce design génère une forte opinion." Ce n'est donc pas grave s'il n'est pas aimé de tous. À ceux qui n'ont pas aimé le côté noir et blanc de la machine, Matt MacLaurin promet qu'ils auront du choix :

La customisation via des éditions spéciales ira au delà de tout ce qu'on a pu voir par le passé. Quelqu'un a fait un mock-up d'une PS5 en bois sur Reddit et elle était incroyablement belle. Et quelqu'un a fait une PS5 Miles Morales, si ce à quoi pourrait potentiellement ressembler une telle console vous intéresse.



Même si le modèle noir et blanc est le produit phare/la référence, vous pouvez vous attendre à encore plus de magnifiques (et je l'espère radicalement différentes) éditions spéciales. Il est surprenant de voir quelqu'un de chez Sony renvoyer vers des designs de fans et parler dès à présent d'autres modèles de PS5 alors qu'aucune annonce n'a pour l'instant été faite à ce sujet. De telles déclarations, bien que transparentes, pourraient dissuader certaines personnes de se procurer les PS5 "de base" dévoilées la semaine dernière. Il n'est donc pas certain que la direction de Sony apprécie la façon de s'exprimer de Matt MacLaurin au sujet de l'apparence de la PS5.

Comme indiqué précédemment, la PS5 est prévue pour la fin de cette année.

Les déclarations de Matt MacLaurin vous surprennent-elles ? Quel coloris de PS5 aimeriez-vous pouvoir vous procurer ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.