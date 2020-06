PS5 : Une "refonte totale" de l'interface révélée bientôt, sa vitesse évoquée

Une courte séquence diffusée entre deux présentations de jeux au cours de l'événement PS5 de jeudi dernier a poussé un certain nombre de joueurs à se demander si Sony n'avait pas discrètement montré l'écran de démarrage de sa nouvelle console. À en croire un des principaux intéressés, les joueurs en découvriront davantage à ce sujet prochainement.

Comme le rapporte un utilisateur du forum ResetERA, Matt MacLaurin, vice président en charge du design de l'expérience utilisateur chez PlayStation, a récemment entrepris de répondre sur LinkedIn à des commentaires concernant la PS5. Grâce à ces derniers, il est possible d'en apprendre un peu plus au sujet de l'interface de la PlayStation 5. Même si, selon lui, les joueurs découvriront prochainement l'interface de la console, il fait malgré tout quelques révélations sur le travail effectué par son équipe et lui :

Vous verrez nos trucs bientôt. Il est question de quelque chose d'un peu plus pragmatique avec une refonte à 100% de l'interface utilisateur de la PS4 et de nouveaux concepts véritablement différents.



Nous nous sommes principalement concentrés sur l'interface utilisateur du système d'exploitation (de la PS5). Cela n'a pas encore été montré. Nous avons principalement nettoyé les fonctionnalités de base mais nous avons également fait quelques paris clés que vous verrez bientôt.



Je suis excité par ce que nous avons à montrer à ce niveau. Sachant qu'il s'agit de l'interface utilisateur, il est avant tout question de choses pratiques. Mais il a un tout nouveau langage visuel et une refonte totale de l'architecture de l'interface utilisateur.



Bien que nous soyons obsédés par le côté fonctionnel de la chose, il reste très peu de pixels de la génération PS4. Et le plus important réside dans le fait que les objectifs en termes d'expérience utilisateur se mesurent en millièmes de secondes à travers l'interface utilisateur dans son ensemble. Depuis que Sony a commencé à communiquer au sujet de la PS5, il a tout de suite mis en avant la rapidité de sa console permise par son SSD. Il n'est donc pas surprenant que le responsable de l'expérience utilisateur parle d'une interface ultra rapide. Reste désormais à attendre que le constructeur japonais présente le menu de la PS5.

Pour rappel, la commercialisation mondiale de la PS5 est prévue pour la fin de cette année.

Que pensez-vous des promesses faites par Matt MacLaurin ? Auriez-vous préféré une interface proche de celle de la PS4 ? Quels changements espérez-vous voir du côté interface et expérience utilisateur sur PS5 ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.