PS5 : Sony promet une console moins bruyante

Même si la PS4 et la PS4 Pro sont globalement silencieuses, certains jeux particulièrement exigeants techniquement (comme God of War ou The Last of Us Part II) poussent les deux consoles dans leurs derniers retranchements et leur font faire un bruit souvent comparé à un réacteur d'avion. Sony assure cependant qu'il y aura du mieux à ce niveau sur PS5.

En marge de l'événement de présentation de la PS5 et de ses jeux, Simon Rutter de Sony a fait la tournée des médias britanniques. Et parmi ceux qui ont eu le droit de s'entretenir avec lui se trouve le site de The Guardian. Au cours de son article, le journaliste du quotidien révèle que le vice président exécutif en charge de l'Europe chez Sony Interactive Entertainment lui a indiqué que les concepteurs de la PS5 ont fait de "gros efforts" pour faire en sorte que la nouvelle console soit moins bruyante que sa grande soeur.

À première vue, la PS5 est sensiblement plus grosse que la PS4 Pro et dispose de plusieurs zones d'aération. La taille de la console est certainement un des moyens trouvés par Sony pour garantir une meilleure circulation de l'air à l'intérieur de la machine, limiter la surchauffe et donc réduire le bruit.

On se souvient par ailleurs que certains brevets déposés par Sony en ce qui concerne le kit de développement PS5 montraient que l'accent avait été véritablement mis sur l'aération et le refroidissement de l'intérieur de la machine. De plus, Mark Cerny, l'architecte de la console, avait indiqué au cours de sa célèbre conférence de mars dernier que la PlayStation 5 bénéficierait d'une "solution de refroidissement haute performance." Reste maintenant à voir la console en action pour juger de la différence de bruit généré avec les deux versions de la PS4.

Pour rappel, la PS5 et la PS5 Digital Edition seront commercialisées à la fin de cette année.