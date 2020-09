TEST du micro elgato Wave 3 : Original et singulier

La marque elgato continue de faire de l'oeil (et maintenant de l'oreille) aux créateurs de contenu et streamers de tous poils. Voici un micro qui sort de l'ordinaire aussi bien par son aspect que par sa suite logicielle qui fait partie intégrante de l'offre. Avec un design orignal, le Wave 3 sera du plus bel effet sur votre bureau.

Avec un design qu'on pourrait qualifier de "rétro" et une taille très en deçà de ce que propose généralement la concurrence pour les micros de diffusion, elgato joue la carte de la différence. Voyons ce que cela implique pour ceux qui voudraient s'en faire un allié.

Les finitions sont exemplaires, les fonctions très claires

Une proposition singulière

Dans la boîte, on constate que l'engin est petit. C'est très bien pour la discrétion, c'est assez surprenant car, même monté sur le pied livré avec, la hauteur risque d'être un peu juste par rapport à votre position sur le bureau. C'est d'autant plus gênant que l'adaptation sur un bras n'est pas aisée, le filetage n'étant pas directement compatible avec la plupart des perches du marché. Il vous faudra donc mettre encore la main à la poche si vous voulez le positionner de façon optimale. L'absence de filtre anti-pop est partiellement compensée par une solution logicielle pour en atténuer les effets, mais il vaut mieux continuer à faire confiance à du matériel éprouvé.

Sa face avant vous propose une molette cliquable pour régler le grain du micro, la balance du casque et le niveau de celui-ci. Sur le dessus, une zone tactile vous permet de passer en muet d'un simple effleurement. Très pratique et très bien trouvé pour éviter les bruits disgracieux et épargner à vos auditeurs une masse de bruits inconvenants. Ce n'est bien sûr pas le cas du bouton multifonction qui ne devra plus être touché en cours de diffusion.

A noter que vous pouvez piloter le micro grâce à un streamdeck ce qui court-circuite de fait les bruits de commandes qui seraient audibles. Une excellente idée pour mettre en avant l'écosystème elgato de plus en plus complet.

C'est la suite logicielle qui fait toute la différence ici

Jamais sans mon software

Autant, sinon plus important que le micro, est le software prévu pour fonctionner avec le Wave 3. Wave link (c'est son petit nom) peut même faire un peu peur lorsque vous le lancez pour la première fois. Il s'agit d'une véritable table de mixage virtuelle pour régler les niveaux de 8 sources différentes au maximum. Vous avez donc tout à coup 8 périphériques virtuels qui s'affichent dans votre gestionnaire audio Windows ce qui peut être propice à foutre le dawa dans votre tête si vous n'êtes pas un bidouilleur averti. Surtout lorsqu'une mise à jour Windows décide de tout foutre par terre.

Si elle expose donc à des vicissitudes (mot compte double) logicielles, cette solution est en revanche très puissante pour organiser des séances live dignes de pros en mixant ces diverses sources pour habiller avec classe vos productions. D'autant que la qualité est plutôt bonne avec un traitement du signal correct qui filtre et module votre voix. Ici encore, vous pouvez effectuer un certain nombre de réglages pour coller aux effets que vous souhaitez donner aux auditeurs.

Le résultat à l'oreille est plutôt convaincant et n'a pas à rougir face à la majorité des micros sur pied. Si vous êtes un adepte des solutions elgato, le Wave 3 s'intégrera facilement avec ses petits camarades.

x x x x x EN RÉSUMÉ ELGATO COMPLÈTE SES SOLUTIONS Le Wave 3 propos une option très complète, mais aussi un peu complexe si le streaming et les enregistrements ne sont pas une activité importante pour vous. Dans le cas contraire, la solution logicielle qui est livrée avec fait toute la différence avec la concurrence qui vous demanderait d'installer un logiciel tiers pour arriver au même résultat. Reste qu'à ce prix, si vous ne voulez qu'une excellente qualité d'enregistrement, vous aurez peut-être le bon goût de trouver un matériel plus complet en matière de support avec notamment une perche standard.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : La partie tactile pour mettre le micro en sourdine

La qualité de fabrication du micro

Le logiciel très complet

Le côté compact de l'objet

Les différents filtres logiciels

Un rendu fidèle

La compatibilité avec le streamdeck Les pas de vis hors des standards classiques des accessoires audio presque indispensables pour enregistrer dans les meilleures conditions