TEST du Laptop Aorus 15G : Un PC portable avec des (super) performances ?

Cette semaine, nous avons pu nous concentrer plus longuement sur le Aorus 15 G, la nouvelle gamme de Laptop dont nous vous parlions il y a quelques mois car équipé des nouvelles cartes graphiques Nvidia Super. En l'occurrence ici une RTX 2070 Super format Max-Q. Un compagnon de route solide pour jouer partout ? C'est ce que nous allons voir.

Une fois le packaging ouvert, premier bon point à noter c'est l'aspect global. On échappe au 100% plastique encore trop récurrent sur ce type de produit avec notamment un capot en aluminium gris métallique "façon Apple" sans toutefois évidemment reprendre la palette de couleur exacte. Quoi qu'il en soit il en ressort une bonne impression à l'oeil avec un produit qui ne souhaite pas cacher son appartenance au haut de gamme. En main le produit semble dans la moyenne et en effet sur la balance il fait 2,2 kg pour un gabarit lui aussi tout à fait classique à savoir 356mm x 25mm x 250mm.

Un joli design et de beaux matériaux

Une fois replié on a un peu l'impression d'avoir l''arrière d'une voiture de course en face de nous. Comme précisé plus haut il s'agit d'un laptop haut de gamme et forcément Aorus n'a pas lésiné sur les moyens. On a ainsi la bonne surprise d'avoir un clavier entièrement mécanique avec en l'occurrence des commutateurs Omron B3K qui sont low-profile. Forcément car autrement, l'ordinateur aurait été beaucoup moins discret sur la balance. C'est aussi un bon point pour le silence puisque avoir un clavier low-profile est synonyme de plus grande discrétion qu'un clavier mécanique pleine taille traditionnelle.

Nous ne sommes clairement pas sur la qualité de certains mécaniques low-profile (comme le Corsair K70 MK.2 low-profile par exemple) mais on reste toutefois sur un produit de bonne qualité avec un bon retour de touche agréable et rapide. L'ensemble est compatible RGB et entièrement personnalisable via le logiciel pré-installé sur l'ordinateur.On ne s'attardera pas trop sur le pavé tactile qui est de bonne facture mais qui est comme vous pouvez vous en douter assez inutile pour un usage purement gaming. On lui préférera évidemment une bonne souris mais comme usage d'appoint sur les genoux c'est tout à fait convaincant.

Quelques choix discutables

L'écran est un 15,6 pouces proposant une définition de 1920 x 1080 avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Les bordures sont réduites au minimum sauf pour la partie basse et la dalle jouit d'un système anti-reflet efficace. Pas de Gsync au programme mais la fluidité reste très bonne. Notons aussi que les noirs sont profonds et qu'il n'y a pas de fuite de lumière. L'inexistence de bordures est un gros avantage esthétique mais c'est aussi à double tranchant, on notera par exemple la présence de la webcam sur la partie basse qui de fait est très loin de mettre à valeur votre visage. Un choix discutable qui passe toute envie de l'utiliser.

Côté sonore, les hauts-parleurs sont vraiment médiocres avec un son un peu criard et peu agréable à l'oreille. C'est vraiment dommage pour un PC vendu 2600 euros.

De la puissance à l'état brut

La configuration frappe fort notamment avec la nouvelle gamme de GPU Nvidia, à savoir ici une RTX 2070 SUPER.

Processeur : Intel Core i7 10875H

Carte Graphique : RTX 2070 Super Max-Q

Mémoire : 16 Go DDR4

Stockage : SSD de 512 Go

Voilà ce que cela donne en jeu :

Metro Exodus : Full Ultra/1080 : 60 FPS de moyenne

Metro Exodus : Full Ultra/1080p/RTX : 50 FPS de moyenne

Assassin's Creed Odyssey : Full Ultra/1080p : 55 FPS de moyenne

Battlefield V : Full Ultra/1080p : 60 FPS de moyenne

Pour du 1080p c'est difficile d'imaginer mieux si ce n'est monter un cran au dessus avec une 2080 SUPER Max-Q (le tarif serait évidemment différent). Evidemment activer le RTX est un gouffre de FPS mais en activant le DLSS sur Metro cela va tout de suite mieux avec un gain de 10 FPS voire plus.

On est sur un modèle haut de gamme et vu le prix (2599 euros) c'est le minimum syndical de pouvoir faire tourner la plupart des jeux en 60 FPS dans les meilleures conditions possible, à savoir la qualité ultra. En jeu la batterie n'est jamais très performante sur ce type de PC portable mais elle reste toutefois assez costaude pour durer 6 bonnes heures en utilisation classique (hors jeu donc).

Le coin des connectiques

3 x USB 3.2

HDMI X 1

Mini DisplayPort x 1

Thunderbolt x 1

RJ45 x 1

Micro/Casque x 1

Ici c'est assez complet et on retrouve tout ce qu'il faut et ce que l'on attend sur un produit haut de gamme de ce type.

EN RÉSUMÉ UN LAPTOP (NVIDIA SUPER) EFFICACE !



L'Aorus 15G est un Laptop de bonne facture qui n'a pas vraiment de raison de décevoir si ce n'est la localisation de sa webcam et ses hauts-parleurs assez médiocres. Pour le reste il est tout à fait convaincant notamment et surtout grâce à son duo I7 10875H et RTX 2070 Super Max-Q qui promet de nombreuses années de tranquillité, surtout que le PC se contente de proposer du full HD.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Une configuration puissante

240 Hz

Un clavier mécanique Hauts-parleurs médiocres

La localisation de la webcam