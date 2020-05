Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit arrivent sur Steam, Quantic Dream tease sur l'après

Le studio français Quantic Dream nous avait prévenu : l'année 2020 serait "pleine de surprises". Et si l'annonce du jour ne vous fera pas forcément tomber de votre chaise, elle manifeste assurément la volonté de profiter d'une toute nouvelle indépendance pour permettre à un nouveau public de découvrir les dernières productions narratives des français.

C'est à l'occasion d'un livestream de près de trois heures que Quantic Dream a annoncé l'arrivée de Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human sur Steam pour le 18 juin prochain. Les trois portages PC des aventures narratives portant la patte de David Cage ne sont ainsi plus exclusives à l'Epic Games Store, et en attendant leur arrivée assez imminente, les esthètes peuvent s'essayer à des démos, déjà disponibles.

Conformément aux annonces du début d'année, les trois jeux sont désormais auto-édités par Quantic Dream, qui profite de l'occasion pour dégainer une édition Collector de Detroit : Become Human s'accompagnant d'une inévitable figurine : celle de l'androïde Kara, que vous pouvez découvrir dans notre galerie d'images. Malheureusement, cette version n'est pas encore proposée sur la toute nouvelle boutique en ligne du studio, et il faudra pour le moment se contenter de tours de cou ou de mugs pour satisfaire votre consumérisme assumé.

Les fans peuvent tout de même espérer découvrir durant les prochains mois les nouvelles productions en cours au sein de Quantic Dream, puisque David Cage a précisé durant cette présentation vidéo être au travail sur "plusieurs nouveaux projets", qui devraient être "bientôt" révélés.

Si rien n'a pour le moment filtré sur l'avenir vidéoludique à la française, Cage avait exprimé l'automne dernier ses envies d'expérimenter, notamment via des titres plus courts, qui attesteraient d'une toute nouvelle direction pour Quantic Dream.

Que nous réserve donc l'avenir ? Mystère et boulon, comme dirait Kara...