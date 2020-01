Quantic Dream : David Cage promet une année 2020 pleine de surprises

Le fondateur du studio à l'origine de The Nomad Soul, Fahrenrheit, Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human a commencé à évoquer l'année 2020 sur Twitter. Et visiblement, il faudra être "déviant" en 2020.

Il n'est jamais trop tard pour présenter ses voeux pour la nouvelle année. Tenez, par exemple, je peux parfaitement les renouveler, là, maintenant, et ça passera comme une lettre à la poste. Parce que dans l'esprit de beaucoup de nos compatriotes, nous avons jusqu'au 31 janvier pour le faire.

David Cage, fondateur de Quantic Dream, n'a pas bondi sur les réseaux sociaux au premier jour de l'année. Il a attendu deux semaines pour s'y mettre sur Twitter.

Et tout est normal. Ou presque :

Ok, I'm late... but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant! pic.twitter.com/M7OS4SvvJq