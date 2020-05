TEST du ROG Pugio II : Une souris sans-fil performante pour toutes les mains

La plupart du temps les périphériques comme les souris sont conçus pour les droitiers mais Asus ROG a eu la bonne idée de penser aussi aux gauchers en proposant tout simplement une souris ambidextre qui plus est de taille standard pour s'adapter à n'importe quelle main. Son nom ? La Pugio II

La Pugio II est une souris sans-fil ambidextre qui se veut haut de gamme. C'est de toute façon lisible sur l'élégant packaging. Celui-ci comporte : la souris en elle-même, un dongle USB, un câble USB type C, une petite mallette d'accessoires avec les boutons et switchs de rechange, un badge personnalisable, un sticker Asus adhésif et la documentation classique.

Design sobre et élégant

Elle propose un design noir (malgré le RGB), de très belles lignes et des matériaux agréables à l'oeil. Comme nous le disions plus haut elle possède une taille tout à fait standard à savoir 126 mm ( longueur) x 57 mm (largeur) x 40 mm (hauteur) pour un poids de 102 grammes. Elle épouse la forme de la main et ne présente aucun soucis de préhension.

Pour toutes les mains ?

Le gros point fort de cette souris c'est qu'elle est sans-fil mais qu'elle est aussi utilisable en mode filaire. Malgré son autonomie de 100 heures elle évite ainsi de tomber "en panne" en plein milieu d'une partie et il vous suffira alors de la brancher via son câble USB type C fourni dans la boite. Notons toutefois que le dongle pour l'utilisation sans-fil profite de la technologie ASUS SmartHop. qui promet une connexion rapide sans interférence. Argument marketing ou pas nous n'avons en tout cas constaté aucun souci particulier durant les nombreuses heures d'utilisation.

Ergonomique

Outre sa forme spécifique qui convient donc aux droitiers comme aux gauchers, la souris présente évidemment également deux boutons latéraux de chaque côté de la souris. On pourrait penser qu'en essayant de plaire à tout le monde elle aurait du mal à faire bien mais ce n'est pas du tout le cas. L'utilisation est fluide et le tout est très ergonomique. Son capteur qui va de 100 à 16 000 DPI est réglable via l'interface logiciel. Elle possède également une fréquence réglable entre 125, 250 et 500 Hz. Enfin, le capteur possède aussi une accélération de 40g. Cela représente la vitesse maximale à laquelle vous pouvez augmenter la vitesse de la souris tout en conservant le suivi de celle-ci.

Un sans-faute ?

Cette Pugio II possède 9 boutons dont en réalité 7 utilisés puisque les 2 autres concernent uniquement les droitiers ou les gauchers. Ceux-ci peuvent même se remplacer en soulevant le socle de la souris. Les deux boutons principaux ont pour base des switchs Omron garantissant 50 millions de clics ils ne font évidemment pas défaut. Nous avons testé l'ensemble sur le jeu Battlefield V sans aucun problème particulier. La précision est non seulement au rendez-vous mais nous n'avons surtout eu aucun souci d'interférence pendant nos parties. Un véritable sans faute. La seule chose que l'on peut regretter est l'absence d'un indicateur de batterie. Tomber en panne en plein match c'est toujours délicat.

x x x x x EN RÉSUMÉ LA SOURIS QUI S'ADAPTE ! Cette Pugio II s'adapte parfaitement à toutes les morphologies que vous soyez droitier ou gaucher. Dotée d'un design sobre et efficace, elle se paye même le luxe de proposer de bonnes performances. Si vous êtes gaucher, c'est clairement une souris que l'on peut vous conseiller sans sourcilier. Malgré sa capacité d'adaptation, si vous avez de très grandes mains ou au contraire de très petites, on vous conseillera tout de même un autre modèle peut-être pensé spécifiquement pour votre morphologie.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : De très bonnes performances

Une autonomie de 100 heures

S'adapte aux droitiers et aux gauchers

Sobre et élégant Pas d'indicateur de batterie