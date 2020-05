Dragon Ball FighterZ : 5 millions d'exemplaires vendus et des cadeaux pour les joueurs

Pendant très longtemps, l'éditeur Bandai Namco semble avoir testé toutes les formules, même (et surtout) les plus improbables pour rencontrer un succès critique et commercial avec l'inépuisable manga d'Akira Toriyama. La réponse à cette équation était a priori toute simple : il suffisait d'en faire un vrai bon jeu de versus fighting.

Disponible depuis janvier 2018, le jeu de combat Dragon Ball FighterZ, que l'on doit aux orfèvres d'Arc System Works franchit aujourd'hui un cap symbolique, puisque l'éditeur annonce avoir distribué cinq millions d'exemplaires du jeu où l'improvisation n'est pas tolérée.

Cette bonne nouvelle qui tombe à pic pour le géant japonais, puisque Dragon Ball FighterZ continuera de faire l'actualité de l'année 2020 : en plus de nous sauver du COVID-19 grâce à un éternel Genki Dama, le père Gokū verra de nouveaux Z Warriors grossir les rangs d'un roster de plus en plus pléthorique, puisqu'une troisième saison de combattants en DLC est déjà bien entamée.

Après Kefla fin février, c'est au tour du grisonnant Julold Gokū Ultra Instinct de raviver le feu sacré, et de faire avec le sourire les poches des joueurs dès aujourd'hui. Cette saison 3 apporte d'ailleurs son lot de nouveautés en termes de gameplay, et la présence de Dragon Ball FighterZ lors des grands tournois de ce monde atteste d'une santé qui fera trembler quelques androïdes de notre connaissance.

Pour fêter cette bonne nouvelle, Bandai Namco fait péter les cadeaux, puisque les joueurs qui se connecteront avant le 28 mai pourront repartir avec 5 millions de Zénis, et les personnages de lobby Android 21 Special 01, Gokū SSGSS Special 01 et Bejita SSGSS Special 01.

Quelle classe, non ?