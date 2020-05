Respawn annonce l'ouverture d'un studio canadien entièrement consacré à Apex Legends, les détails

Après un année 2019 marquée par les bonnes performances d'Apex Legends et de Star Wars : Jedi Fallen Order, le studio Respawn fêtait il y a quelques jours ses dix ans, non sans rappeler que les fans de Titanfall ne devaient pas s'attendre à immédiatement retrouver leur licence de méchas, conformément aux déclarations automnales de Blake Jorgensen.

Il faut dire que le succès du battle royale gratuit Apex Legends est tellement venu éclipser la licence dans laquelle il prend place que Respawn Entertainment annonce aujourd'hui l'ouverture d'un studio dans la ville de Vancouver qui lui sera exclusivement dédié.

Celui qui ne porte pas encore officiellement le nom de Respawn Vancouver sera dirigé par Henry Lee et Steven Ferreira, qui ont détaillé en compagnie du réalisateur du jeu Chad Grenier et du directeur des opérations de Respawn Dusty Welch sur les raisons qui ont poussé les californiens à troquer les plages de sable fin contre la rigueur hivernale du Canada :

C'est à Vancouver que l'on trouve l'un des plus gros studios d'Electronic Arts. Cette ville regorge de personnes talentueuses de l'industrie du jeu vidéo.

Le campus d'EA a en effet permis à la structure en construction depuis maintenant huit mois de recruter ses premiers employés, et l'équipe dirigeante annonce vouloir prendre son temps pour atteindre le poids idéal de 80 personnes, preuve s'il en est du soin dont continuera à bénéficier Apex Legends, prévu pour s'inscrire dans la durée :

Plutôt que d'énumérer ce que nous voulons faire et donc les compétences dont nous avons besoin, nous savons que nous voulons construire Apex, qui a une énorme opportunité d'évolution, et nous nous basons d'abord sur cet objectif. Nous avons donc commencé par trouver les passionnés d'Apex, et nous avons construit une équipe autour de personnalités solides, en opposition à un plan de projet conventionnel.



Chez Respawn, nous avons déjà beaucoup de nouveautés sur les rails. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas tout faire, car nous avons trop d'idées ! Construire cette nouvelle équipe à Vancouver nous permettra de faire le tri et de ne garder que les meilleures.

Et si certains pourraient s'étonner de la relative précipitation avec laquelle Respawn semble prêt à investir pour soutenir un FPS sorti en 2019, le studio rappelle non sans recourir au name-dropping passablement corporate qu'Apex Legends est là pour durer :

Nous avons une vision à long terme de la direction que nous aimerions prendre, et EA nous soutient dans cette démarche de construction. La série FIFA n'est pas devenue le mastodonte qu'elle est aujourd'hui en un jour. Call of Duty non plus. Il a fallu du temps pour y arriver, et j'apprécie qu'Electronic Arts ne nous mette pas la pression.

Et parce qu'il est difficile d'esquiver la question des conditions de travail en 2020 (sauf à lire certains joueurs qui semblent ne pas considérer les développeurs comme leurs semblables), le quatuor de responsables déploie déjà beaucoup d'énergie pour assurer que ce nouveau studio permettra aux employés californiens comme aux canadiens de lever un peu le pied :

Nos conversations ont d'abord porté sur la façon dont le rythme doit ralentir, il faut d'abord prendre soin des gens. Si nous n'en étions pas capables, comment réussir à intégrer une toute nouvelle structure, avec une toute nouvelle équipe ?



C'est la bonne chose à faire, et c'est le genre d'entreprise que nous voulons mettre en place.

C'est évidemment tout le mal que nous leur souhaitons. Les fans de jeux multi compétitif l'auront en tous cas compris : si Titanfall 3 ne semble pas immédiatement à l'ordre du jour, il va falloir compter avec Apex Legends, qui semble bien parti pour durer.

[Source]