Titanfall 3 dans les plans d'EA ? L'éditeur répond

Si Titanfall, et particulièrement Titanfall 2, ont été appréciés par la critique et les joueurs qui s'y sont essayés, les jeux ne se sont pas vendus à hauteur de ce qu'espérait Electronic Arts. Et même si Apex Legends a remis l'univers de Titanfall sur le devant de la scène, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il faut s'attendre à l'annonce imminente d'un troisième épisode

Electronic Arts a communiqué hier soir au sujet de ses derniers résultats financiers. Et au cours de la session de questions-réponses qui a suivi ces annonces, l'éditeur américain a évoqué ses plans pour l'avenir. Parmi les sujets abordés se trouvait Titanfall et plus particulièrement la possible sortie d'un Titanfall 3. Si Blake Jorgensen, le directeur financier d'Electronic Arts, ne ferme logiquement pas la porte à un troisième épisode, ce dernier n'est clairement pas dans les plans à moyen terme de l'éditeur :

Il (Titanfall 3) pourrait certainement être un titre à part entière à l'avenir. Nous souhaitons vraiment que l'équipe (de Respawn) reste hyper concentrée sur Apex (Legends) car nous estimons qu'il y a tellement d'opportunités sur ce jeu. Je ne peux donc pas vous donner une idée de quand il sortira mais cela reste une excellente marque et nous ne l'oublierons certainement pas à l'avenir.

Par "opportunités" il faut évidemment entendre "opportunités commerciales." D'après EA, 70 millions de joueurs ont joué à Apex Legends depuis la sortie du jeu en février dernier. Si le jeu parvient à garder une certaine fréquentation, les microtransactions du Battle Royale dans l'univers de Titanfall peuvent effectivement représenter une manne financière importante pour l'éditeur.