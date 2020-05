Respawn Entertainment : Pas de nouveau Titanfall en développement, mais des surprises en juin

Fêtant ses dix ans cette semaine, le studio fondé par Vince Zampella et Jason West, parti chez Epic depuis, a toujours des projets sur le feu. Mais une de ses licences a l'air d'avoir marqué un coup d'arrêt.

2019 a été une année faste pour Respawn. Deux bons succès avec Apex Legends et Star Wars : Jedi Fallen Order, ça donne envie de parler de l'avenir. On imagine bien, en plus d'une suite aux aventures de Cal Kestis, le retour de Titanfall sous la forme d'une expérience Premium, évoqué en début d'année 2019 avant un rétropédalage d'Electronic Arts.

Sauf que cela n'a vraiment pas l'air prévu pour le moment, à en croire les propos de Vince Zampella rapportés par IGN. Le boss du studio, qui est aussi à la tête de DICE Los Angeles où se prépare vraisemblablement un FPS, a répondu ainsi lorsqu'il lui a été demandé si la licence Titanfall était morte :

Il n'y a rien en développement pour le moment. Mais la licence est toujours là.

Impossible de savoir s'il sous-entend une annulation du projet précédemment évoqué ou d'un passage de projet à un autre studio d'Electronic Arts pour garder ses équipes concentrées sur Apex Legends et d'autres productions.

Oui, plusieurs, car comme il le tease concernant l'EA Play du 11 juin prochain :

Nous avons Medal of Honor : Above and Beyond qui arrive cette année, on verra s'il se montrera... Je pense pouvoir dire que oui, vous verrez des trucs de Respawn à l'EA Play.



Des trucs que j'hésite à mentionner parce que je préfère laisser la surprise aux fans.

L'emploi du pluriel, des tas de possibilités en termes d'annonces. Il faudra donc surveiller.