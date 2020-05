Minecraft a 11 ans, des ventes et une fréquentation mensuelle extraordinaires

Mojang Studios a fait peau neuve pour célébrer la onzième année d'existence de son bac à sable archi-populaire. Et les festivités ne sont pas terminées pour Minecraft. Car il a soufflé ses bougies en rappelant qu'il est toujours un phénomène.

Il ferait presque passer GTA V et ses 120 millions d'unités écoulées pour un chérubin. En termes de chiffres, il est un rouleau compresseur à la table duquel seul Tetris pouvait s'asseoir sans trembler des genoux. Mais c'est définitivement terminé. Finito. Adios. Le boss, c'est lui.

Comme l'a révélé Microsoft, Minecraft a dépassé les 200 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. En regardant les chiffres 2019, on constate qu'il a été acheté plus de 24 millions de fois sur la dernière année. Et pas juste pour le principe d'être possédé. Ce seraient 126 millions de personnes qui y joueraient tous les mois. Monstrueux.

Comme vous le savez, le rêve continue. La version RTX, qui lui donne une si belle robe, est en cours de test, et le contenu éducatif gratuit proposé pour essayer d'aider les enfants durant le confinement cartonne : plus de 50 millions de téléchargements pour Minecraft : Education Edition. Et on ne vous parle pas des autres initiatives fédératrices qui nous font penser qu'on peut largement donner rendez-vous à Minecraft dans 11 ans. Peut-être que la Terre aura été entièrement recréée dans le jeu d'ici là, tiens.