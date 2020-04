Minecraft : La Terre recréée à l'échelle 1:1 ? 100.000 joueurs y travaillent

Après la lecture de ce titre qui résonne comme celui d'un OAV de Dragon Ball Z, vous aurez peut-être compris qu'il existe, en cette période très compliquée pour l'Humanité, des mouvements qui dépassent l'entendement.

À voir aussi : Minecraft Dungeons : Nos impressions sur ce Hack'n Slash très grand public

Le 21 mars dernier, PippenFTS partageait sur sa chaîne YouTube un projet bien particulier et complètement maboule : celui de reconstituer notre chère planète bleue entièrement, pour de vrai, à l'échelle 1:1, dans un jeu de construction aux possibilités infinies, Minecraft, dont les limites peuvent être repoussées grâce au mod Cubic Chunks.

La lucidité ne l'ayant pas quitté pour toujours, il en profitait surtout pour demander à la communauté du jeu de lui prêter main forte. Plus de deux semaines plus tard, on peut constater que son appel n'est pas resté sans réponse. On peut même parler d'une vague de solidarité incroyable, peut-être propulsée par les circonstances actuelles. Plus de 131.000 personnes ont rejoint cette entreprise baptisée Buil The Earth via son groupe Discord. L'idée est que chaque joueur intéressé crée sa propre Terre, se concentre sur une ville ou une région précise, avant qu'une gigantesque fusion n'ait lieu.

Et parce qu'un dérapage ou une approximation ne sont guère envisageables, le chef de chantier a décidé de mettre en place un comité d'approbation, histoire que la qualité soit au rendez-vous. D'autres braves rejoindront-ils le projet ? Sera-t-il terminé, grâce ou à cause du confinement, avant que Flight Simulator, qui lui aussi proposera la Terre entière, ne soit commercialisé ? Wait and see, les amis. Mais à vue de nez, ça devrait prendre plusieurs années.

Minecraft est disponible sur tous les supports.

[Source]