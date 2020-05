Anthem : La version 2.0 en est à ses balbutiements

En février dernier, les bonnes gens de BioWare expliquaient bûcher sérieusement pour faire d'Anthem un titre bien plus satisfaisant et équilibré qu'il ne l'était depuis son lancement (Anthem : Une grande refonte officiellement annoncée). Pour peu que vous ne soyez pas très patients, autant vous dire que l'annonce du jour ne sera pas de nature à vous réjouir.

Vous voulez lui donner une seconde chance, à Anthem. Vous croyez que ses développeurs vont s'en sortir avec cette refonte et que vous pourrez vous y (re)mettre le sourire aux lèvres. Sauf que d'ici à ce qu'il soit réinventé, il va probablement passer un peu de temps

Christian Dailey, anciennement en charge du développement des services en ligne d'Anthem passé à la tête de BioWare à Austin, a posté sur le blog du studio un message dans lequel il explique où en est cette réinvention :

L'équipe d'incubation d'Anthem a démarré et nous commençons à valider nos idées de design. Incubation est un terme utilisé en interne - il signifie que nous revenons en arrière et expérimentons et lançons de prototypes pour améliorer les domaines où nous pensons avoir échoué pour mieux tirer parti de ce que vous aimez dans Anthem. Nous sommes une petite équipe - environ une trentaine, en train d'avancer pour atteindre un premier objectif majeur. Spoiler : le processus va être un processus plus long. Et oui, l'équipe est petite mais l'intérêt est de prendre notre temps et revenir aux fondations. Une petite équipe a plus de souplesse.

Les choses ont donc à peine débuté. Ce qui peut aussi se comprendre vu la conjoncture. Pour parvenir à une résurrection acclamée, Dailey ajoute que la communauté sera elle aussi impliquée, plus régulièrement, avec des démonstrations de concepts en live ou sur les réseaux sociaux.

Anthem est disponible sur PS4, Xbox One et PC.