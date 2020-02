Anthem : Une grande refonte officiellement annoncée

En novembre 2019, Kotaku relayer la parole de développeurs de BioWare, affirmant que le studio avait l'intention de chambouler les fondations de son dernier jeu (Anthem : BioWare travaillerait sur une refonte totale). Quasiment un an après la sortie de ce dernier, la confirmation est venue.

Casey Hudson, manager général d BioWare, a pris la parole sur le blog du studio. Rappelant qu'Anthem reste une grande fierté pour ses développeurs, qui ont travaillé ces derniers mois à le rendre plus stable et plus accueillant, il explique qu'il y a encore beaucoup à faire pour le rendre satisfaisant, notamment en termes de butin, de progression sur le long terme et d'end game..

Nous reconnaissons qu'il y a un travail fondamental à accomplir pour que se révèle le potentiel de l'expérience, et cela va demander une réinvention plus importante qu'une mise à jour ou une extension. Dans les mois à venir, nous allons nous concentrer sur une refonte de l'expérience sur le long terme, en travaillant spécifiquement à réinventer les bases du gameplay avec des objectifs clairs, des défis motivants et une progression justement récompensée - tout en préservant le plaisir de voler et combattre dans un gigantesque univers science-fantasy.

La reconstruction du gameplay, avec plus de temps pour bien le tester en interne, est donc bel et bien entamée. Pour quand ? La nouvelle stratégie sera-t-elle payante ? Anthem 2.0 pourra-t-il attirer un public plus important, qui sait, sur la prochaine génération de consoles ?

En attendant, Hudson ajoute que les joueurs actuels pourront continuer à s'adonner à Anthem, disponible sur PS4, Xbox One et PC, et profiter de nouveaux événements et contenus.