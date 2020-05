TEST du MSI GH50 : Un casque milieu de gamme qui fait le job

Nous avons eu l'opportunité de tester en long, en large et en travers (de la tête) le casque MSI GH50 qui se positionne dans le milieu de gamme chez le constructeur. Avec de la musique sur la tête, des jeux ou de simples vidéos sur YouTube. On vous dit tout.

Comme pour le Vigor GK50, MSI a revu ses derniers temps le packaging de ses produits pour en faire quelque chose d'assez épuré aux couleurs de la marque. En l'occurrence blanc et rouge. À l'intérieur on y trouve bien entendu le casque avec un design typique gamer. C'est-à-dire des lignes épaisses qui se retrouvent même dans le micro-casque. L'ensemble est fait d'un plastique gris anthracite d'aspect solide (car massif). Il faudra voir à l'usage, comme toujours. MSI a fait le choix des anneaux/coussinets simili-cuir. Dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de choisir pour switcher sur de la mousse par temps chaud. De manière générale il y a quand même une profusion de plastique et on aurait pu espérer un cadre métallique.

Du 7.1 : Un atout marketing ?

Lors de la première utilisation c'est une surprise et non des moindres au moment de brancher le casque la première fois... aucun son. Après plusieurs minutes, force est de constater qu'il est nécessaire d'installer le logiciel MSI Dragon Center. Un comble et un premier "mauvais point". Une fois le casque en route on lance un bon vieux morceau de classique (Tannhäuser de Wagner si vous voulez tout savoir) puis on enchaîne sur Hunt : Showdown qui comme on l'avait spécifié lors de notre TEST, propose une spatialité sonore particulièrement importante pour le gameplay et l'immersion. On en profite pour activer le fameux mode 7.1 que propose le casque. Le son est bon mais difficile de profiter de ce système avec un bon système d'enceintes (ce pourquoi il est conçu). Une mention qui est surtout un atout marketing mais qui dans les faits sur un casque de ce type est une technologie qui peine à faire ses preuves.

Un bon rendu sonore, notamment du coté des basses

Le son plus traditionnel est bon. La scène sonore est large, et les aigus et bas médiums sont très corrects. C'est surtout du coté des basses que le casque se montre bluffant avec un système de vibrations assez bluffant à pouvoir activer. C'est une bonne surprise surtout pour un casque milieu de gamme qui est proposé à 70 euros (avec étrangement un écart de prix assez spectaculaire entre certains revendeurs allant tout de même de 70 à 100 euros).

Un casque moyen

Chez Gameblog on apporte une attention toute particulière au micro. D'autant qu'ici nous avons affaire à un casque très accès gaming étant donné qu'il se branche en USB. Le résultat sur TeamSpeak et Skype est moyen. La voix est clair, mais c'est tout de même assez synthétique et le micro a du mal à étouffer les sons d'un ventirad d'un PC qui tourne à plein régime pendant une partie. Le point positif c'est qu'il peut s'enlever facilement et que le casque se retrouve donc plus facilement modulable et transportable. Surtout qu'il s'offre le luxe d'avoir une petite pochette de transport. Encore une fois pour la gamme de prix c'est plus que correct et il n'y a rien de décevant. Le micro est même supérieur à ceux de certains concurrents, parfois vendus plus chers.

Le confort est lui aussi au rendez-vous et inutile de vous souligner l'importance de cet aspect surtout quand une partie s'éternise. La mousse est agréable à l'oreille et l'anneau l'enveloppe totalement comme un dôme. La bonne nouvelle, si vous avez une grosse tête c'est que le casque ne donne pas cette horrible impression de vous serrer le crâne dans un étau après plusieurs heures. Un sans-faute de ce coté-là.

Enfin comme toujours le logiciel Dragon Center permet de personnaliser le RGB et ses 16,8 millions de couleurs. Dans l'ensemble ça reste assez sobre et on évite le côté un peu m'as-tu-vu de certains produits de ce type d'autant qu'il est possible de désactiver le tout pour ne pas que vos voisins d'en face puissent vous voir à la nuit tombée.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN CASQUE ABORDABLE POUR UN BON RENDU SONORE On regrette un aspect un peu trop plastique qui n'est pas forcément de très bon goût mais malgré tout pour son prix plus qu'abordable (à 70 euros chez certains revendeurs) on a sur la tête un casque avec de bonnes qualités qui fait parfois mieux que la concurrence pour moins cher. MSI a donc insisté sur la qualité sonore (très bonnes basses) pour proposer aux utilisateurs une expérience agréable pour un prix tout de même fort abordable à ce niveau.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Une bonne qualité sonore.

Un confort sur la durée.

Le système de vibrations des basses. Obligation d'avoir le logiciel.

Trop de plastique.