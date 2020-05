Streets of Rage 4 : Surprise, les versions physiques Signature arrivent aussi sur PS4 et... Xbox One !

Décidément, la résurrection du beat'em all à l'ancienne n'en finit plus de faire parler de lui : alors qu'un site spécialisé italien dévoilait un peu en avance une seconde version physique du nouvel opus de Streets of Rage chez Signature Games, voilà qu'une bonne nouvelle (sinon deux) s'annonce pour les collectionneurs de toutes confessions.

En plus des trois éditions de plus en plus Collector proposées depuis quelques semaines par Limited Run, nous apprenions ce mardi l'arrivée de deux autres versions physiques de Streets of Rage 4 chez Signature, au moins pour les joueurs nomades.

Mais pour assurer la paix des ménages dans une période déjà difficile, le distributeur Just for Games annonce aujourd'hui la distribution exclusive du jeu pour la France, ce qui permettra notamment d'économiser les frais de port aux hexagonaux que vous êtes.

Encore mieux : les deux éditions déjà détaillées par nos soins seront proposées sur toutes les consoles, puisque la boutique de Just for Games liste dès aujourd'hui des versions physiques de Streets of Rage 4 pour Switch, PlayStation 4, mais aussi... Xbox One, une initiative suffisamment rare pour être saluée. Il faut dire que le seuil minimal fixé par Microsoft pour lancer la production s'avère plus élevé que celui de ses concurrents, ce qui laisse présager d'un stock conséquent de galettes.

La Signature Edition contiendra donc :

Une boîte premium spéciale, avec plein de contenu à l'intérieur

Le jeu en version Standard, avec la pochette réversible, l'artbook et le porte-clé

5 pin's à l'effigie des héros de Streets of Rage

Carte artistique numérotée

Bande-son originale de 35 titres

Le bandeau bleu d'Axel

Les pré-commandes commencent dès aujourd'hui chez Just for Games, ces deux nouvelles versions physiques de Streets Of Rage 4 seront disponibles "cet été" à partir de 34,99€ sur PlayStation 4 et Xbox One, et 39,99€ sur Nintendo Switch.