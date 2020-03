Streets of Rage 4 : Les versions physiques et nostalgiques se dévoilent en images

Lorsque l'on prend la peine de ramener d'entre les morts une licence aussi culte et bien-aimée des joueurs que Streets of Rage, il convient de faire les choses proprement, jusqu'au bout. Les petits gars de chez LizardCube semblent l'avoir parfaitement compris, et annonçaient en janvier dernier un partenariat avec les autres petits gars sûrs, ceux de Limited Run

Collectionneurs de tous poils, rassurez-vous : vous pourrez bel et bien compléter votre désormais coûteuse collection de cartouches Mega Drive qui trônent fièrement sur votre étagère grâce aux bons soins de l'éditeur de versions limitées. Comme nous le pressentions malheureusement pour les joueurs Xbox One, seules les versions PlayStation 4 et Switch profiteront de ce traitement de faveur, comme d'ordinaire chez Limited Run.

Mais pour les petits chanceux qui mettront la main sur Streets of Rage 4, deux options s'offrent tout de même : choisir la version standard, affichée à $34,99, qui propose tout de même une classieuse jaquette réversible affichant le nom original de Bare Knuckle IV; ou opter pour la Classic Edition, facturée $59,99, qui y adjoindra un steelbook métallisé, mais aussi une boîte répliquant celle des jeux Genesis, le nom de la Mega Drive outre-Atlantique, ou rien n'est simple. Les deux déclinaisons se laissent admirer dans notre galerie d'images.

Malheureusement pour les fans de localisation française ou d'import japonais, seule ce visuel américain semble pour le moment à l'ordre du jour, et il faudra donc bien faire avec. Si vous êtes prêts à dégainer la CB sachez que les pré-commandes commenceront le 20 mars 2020 à 15 heures, et se poursuivront jusqu'à la semaine précédant la sortie de Streets of Rage 4, qui viendra aussi distribuer des bourre-pifs nostalgiques sur PC et Xbox, quelque part en 2020.