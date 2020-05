Streets of Rage 4 : Deux nouvelles éditions physiques s'annoncent chez Signature

Célébré à peu près partout par les fans de castagne à l'ancienne, le Streets of Rage nouveau que l'on doit au triptyque composé de DotEmu, LizardCube et Guard Crush Games s'attire également les faveurs des quelques éditeurs d'éditions physiques et généralement limitées que nos lecteurs connaissent bien.

Streets of Rage n'en finit plus de faire tourner les têtes, et ce phénomène n'a pourtant rien à voir avec les tartes que vous y distribuez dans lesdites tronches de vos ennemis des rues. Pour peu que vous suivez avec une relative assiduité l'actualité du dernier beat'em all digne de ce nom, vous saviez déjà que Limited Run propose jusqu'au 10 mai pas moins de trois éditions limitées et graduellement nostalgiques, histoire de soutirer quelques bourzoufs supplémentaires aux vieux briscards désormais fortunés.

Mais aujourd'hui Signature Edition annonce à son tour deux versions physiques de Streets of Rage 4, dont les pré-commandes ouvriront à partir du 7 mai, comme un improbable passage de témoin.

Comme vous pouvez le découvrir dans notre galerie d'images, l'édition Standard annoncée à 39,99€ inclura une version physique du jeu et sa jaquette réversible, un artbook et un porte-clé en forme de logo.

Mais parce que les appétits des joueurs restent voraces, l'édition Signature à 59,99€ y ajoutera 5 pin's forcément so 90's représentant les cinq combattants du roster principal, un certificat numéroté à encadrer et à afficher dans votre salon, la bande-son du jeu, et le bandana d'Alex, qui aura été lavé d'ici là, c'est promis.

Voilà qui devrait donc laisser l'embarras du choix aux indécis. Si seuls les visuels de la version Switch ont pour le moment fait surface, les habitudes tenaces de Signature Edition nous permettent d'espérer un équivalent sur PlayStation 4 d'ici l'ouverture des pré-commandes, prévue dans deux jours.

L'expédition de Streets of Rage 4 est quant à elle annoncée pour le 24 juillet 2020, ce qui vous laisse largement le temps de relire notre test.