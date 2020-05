DOOM Eternal : Bethesda donne sa version des faits après les déclarations du compositeur Gordon

Il y a quelques semaines, le compositeur Mick Gordon allumait le torchon entre lui et l'éditeur Bethesda, après s'être publiquement plaint du rendu final de la bande-son de DOOM Eternal, et de sa fameuse compression si chère à notre bien-aimé rédac' chef, non sans exprimer ses doutes sur une future collaboration. Il semblerait qu'il ait en la matière fait preuve d'une certaine clairvoyance.

Deux semaines après l'ouverture des hostilités, Bethesda sort de son silence par l'intermédiaire du producteur exécutif de DOOM Eternal, Marty Stratton, qui s'est fendu d'une (très) longue lettre ouverte à "la communauté" via Reddit, tentant de tordre le cou à certaines spéculations dont Internet a le secret :

Certains ont suggéré que nous avons été négligents ou irrespectueux envers la musique de DOOM Eternal. D'autres ont émis l'hypothèse que Mick n'avait pas eu le temps ni la liberté créative requise pour composer quelque chose de différent ou de meilleur. Le fait est que rien de tout cela n'est vrai.

Stratton commence par rappeler que le lead audio designer du jeu Chad Mossholder avait directement fait l'objet de menaces, et que l'annonce péremptoire de Gordon avait pris l'entreprise de court, cette dernière n'ayant pas été préalablement contactée par l'intéressé.

Mick Stratton explique que le contrat impliquant Gordon n'avait pas encore été signé au moment d'annoncer la présence de l'OST de DOOM Eternal dans sa juteuse édition Collector lors de l'E3 2019.

Une fois l'affaire réglée, le compositeur s'engagea à rendre sa copie pour "début mars", un délai qui s'est avéré difficile à tenir :

Le 24 février, Mick nous a contacté en nous expliquant qu'il y avait beaucoup plus de travail que prévu, et que malgré sa progression, son travail de composition lui prenait plus de temps qu'il ne l'avait imaginé. Il s'en est excusé et nous a demandé quatre semaines supplémentaires pour achever son travail, pour accoucher de 30 pistes arrangées par ses soins.

Le compositeur demande quatre semaines supplémentaires, Bethesda lui en offre six, mais la sortie (même repoussée) approche à grands pas, et le producteur exécutif demande à son audio designer de travailler sur un premier mix, au cas où :

Début avril, j'ai envoyé un e-mail à Mick pour lui rappeler l'importance de respecter sa date d'échéance prolongée. Je lui ai fait savoir que Chad avait commencé à travailler sur les pistes de secours, mais j'ai réitéré que notre attente et notre préférence allaient à son propre travail de mixage. Quelques jours plus tard, Mick a suggéré que lui et Chad combinent ce sur quoi chacun avait travaillé pour arriver à une version plus complète.



Dans une réponse à un fan, Mick a dit qu'il "n'aurait pas travaillé comme ça", s'éloignant des réalités et des vérités que je viens de décrire, qui ont généré des spéculations et des jugements inutiles - et ont conduit certains à diffamer et à attaquer un employé identifié qui avait simplement répondu à la demande de fournir une bande-son.

Stratton conclut en espérant voir Gordon remporter des prix pour son travail sur DOOM Eternal en fin d'année, non sans laisser entendre que la collaboration de longue date ne serait sans doute pas renouvelée :

Je suis aussi déçu que quiconque que nous en soyons arrivés à ce stade, mais comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, nous nous adapterons aux circonstances et collaborerons avec les artistes les plus talentueux de l'industrie. Notre équipe a beaucoup apprécié cette collaboration, et nous savons que Mick continuera de ravir les fans pendant les nombreuses années à venir.