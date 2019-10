Doom Eternal retardé de plusieurs mois, la version Switch sortira plus tard que les autres

La suite du très réussi Doom de 2016 était jusqu'à présent prévue pour le 22 novembre prochain. À un peu plus d'un mois de cette date, les développeurs d'id Software ne se sentaient visiblement pas prêts. Ils viennent en effet de remettre la sortie de leur FPS à l'année prochaine.

Doom Eternal ne sortira finalement pas le 22 novembre 2019 mais le 20 mars 2020, toujours sur PS4, Xbox One et PC. L'information vient d'être communiquée de manière on ne peut plus officielle sur le compte Twitter officiel de Doom.

Dans le message d'annonce de ce report, id Software explique que ce dernier est nécessaire pour que le jeu soit "digne de leurs standards en matière de rapidité et de qualité." En plus de cette "explication," Bethesda a apporté quelques précisions au sujet de Doom Eternal, de sa sortie et de la rééditon de Doom 64 :

Le Mode Invasion, permettant aux joueurs de rejoindre la partie d'autres joueurs en incarnant un démon, sera intégré via une mise à jour gratuite peu de temps après la sortie du jeu.



La version Nintendo Switch de DOOM Eternal sortira après les autres plateformes, plus de détails seront communiqués dans les mois à venir.



DOOM 64 sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4, PC et également sur Nintendo Switch. DOOM 64 (code de téléchargement) sera offert à tous les joueurs ayant précommandé DOOM Eternal en version digitale ou en magasin exclusivement chez Micromania-Zing. DOOM 64 sortira le 20 mars 2020 sur toutes les plateformes.

Voilà les fans de Doom prévenus. Si les joueurs Switch devront attendre plus longtemps que les autres pour découvrir Doom Eternal, ils pourront (re)jouer à Doom 64 en même temps que les autres.