DOOM Eternal : Le compositeur se fâche, et pourrait ne plus travailler avec Bethesda

Dans le joyeux monde de l'industrie musicale, il arrive souvent que des artistes fassent après coup part de leur mécontentement quant au mixage opéré dans leur dos sur leur dernier effort. Dans le jeu vidéo, rares sont les musiciens à faire publiquement part de leur état d'esprit. Mais pour un type aussi rock'n roll que Mick Gordon, ce n'est finalement pas si étonnant.

Le compositeur australien qui a signé la quasi-intégralité de toutes les bandes-sons des FPS sortis chez Bethesda ces dernières années a récemment été loué par les brutes épaisses du monde entier pour son travail sur DOOM Eternal.

Mais la mise à disposition de l'OST du fast FPS via l'édition Collector a tout de même allumé une mèche dont l'explosion risque de laisser des traces sur le long terme : depuis 48 heures, plusieurs mélomanes se sont publiquement plaints de la compression si chère à notre rédac' chef, qui aboutit à un mixage à la qualité bien plus discutable que celui du millésime 2016 de DOOM.

Interpellé à ce sujet par des joueurs quelque peu déçus du résultat, Gordon a tenu a préciser son rôle dans l'opération :

I didn't mix those and wouldn't have done that. You'll be able to spot the small handful of tracks I mixed (Meathook, Command and Control, etc...)