PlayStation VR : Une vidéo de Sony montre un prototype de manette à détection de doigts

En février dernier, nous partagions avec vous un brevet déposé par Sony concernant un "dispositif de commande" visiblement destiné à une utilisation combinée à celle d'un casque de réalité virtuelle. D'après ce brevet, ce dispositif a pour rôle de permettre la détection des mouvements des doigts. De nouveaux éléments permettent d'avoir une meilleure idée de ce sur quoi planche le constructeur japonais.

Kazuyuki Arimatsu et Hideki Mori de Sony Interactive Entertainment, autrement dit la branche PlayStation du géant japonais, ont récemment publié un article de recherche sur la bibliothèque numérique de l'Association for Computing Machinery (association internationale dévouée au développement et au soutien de la recherche scientifique et de l'innovation informatique). Et derrière ce qui est présenté comme le résultat de recherches concernant des techniques d'apprentissage automatique appliquées à la détection des mouvements des doigts, se trouve une vidéo présentant un prototype de manette conçue pour la réalité virtuelle.

Ce prototype, qui ne nécessite pas de capteurs externes (comme une caméra par exemple) pour détecter la position des doigts, est composé de 62 électrodes. Il permet de reproduire in-game les mouvements individuels de chaque doigt et fonctionne également, selon les résultats présentés par Sony, lorsque les mains du joueur sont moites ou lorsque ce dernier porte des bagues sur ses doigts. Le constructeur japonais explique qu'en plus des utilisations normales de cette manette, pour manipuler avec précision des objets dans un jeu par exemple, cette technologie favorise également la communication non-verbale dans les environnements virtuels.

Les amateurs de réalité virtuelle remarqueront que la détection du mouvement des mains est déjà proposée sur PC. À noter à ce propos que ce prototype n'est pas combiné, dans cette vidéo au moins, à un casque PlayStation VR.

S'il n'est évidemment pas garanti que tout ce qui est vu ici sera présent dans la manette finale du PlayStation VR 2, Sony Interactive Entertainment n'a certainement pas mené ces recherches pour rien. Mais pour avoir le fin mot de cette histoire, il faudra certainement attendre encore un moment. En effet, Sony a déjà déclaré qu'il ne commercialisera pas le PlayStation VR 2 en même temps que la PS5. Cette dernière sera dans un premier temps compatible avec le modèle original de PlayStation VR.

Que vous inspirent les recherches menées par Sony ? Utilisateurs de PSVR, qu'attendez-vous de son successeurs pour remettre la main à la poche ? Si vous n'avez pas fait l'acquisition d'un PlayStation VR, la détection des doigts vue ci-dessus pourrait-elle vous convaincre de sauter le pas ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.