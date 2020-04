PS5 : Guerrilla (Horizon Zero Dawn) recrute un auteur pour un jeu en monde ouvert

Cela fait un moment que les joueurs qui suivent l'actualité vidéoludique savent que Guerrilla Games travaille sur un nouveau jeu. Petit à petit, des éléments révèlent des informations sur les plans du studio hollandais de Sony.

Le prochain titre de Guerrilla Games, à n'en point douter destiné à la PS5, sera un jeu en monde ouvert. Et à en croire une offre d'emploi récemment postée par le studio, ce nouveau titre devrait mettre l'accent sur la narration. En effet, le studio derrière les licences Killzone et Horizon Zero Dawn cherche actuellement à recruter un "senior game writer."

Ce dernier aura pour mission de "repousser les limites de la narration dramatique dans les jeux en monde ouvert." Guerrilla souhaite que les joueurs soient "accrochés par les quêtes et les personnages" et qu'ils continuent à "penser aux histoires racontées dans le jeu une fois la manette posée."

Le candidat retenu devra proposer des quêtes, des factions et des "backstories," écrire les dialogues des quêtes, du "dialogue systémique," les grandes lignes de l'histoire et les documents concernant les factions in-game. Le nouveau senior game writer de Guerrilla aura également pour tâche de concevoir les designs de quêtes, d'activités in-game et des fonctionnalités du jeu. En somme, le studio de Sony cherche à remplir un rôle essentiel.

Aux dernières nouvelles, Guerrilla Games n'a pas annoncé officiellement le nouveau jeu sur lequel il planche. Divers éléments poussent cependant à penser qu'il s'agit d'une suite à Horizon Zero Dawn.