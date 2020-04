C'est officiel, pas de WWE 2K21 cette année, 2K réagit et fait du teasing [MAJ]

La série des WWE 2K remonte à 2000 et la sortie de WWF Smackdown! sur PlayStation. Depuis, les joueurs ont eu le droit à un jeu chaque année sans exception (avec d'autres jeux WWF/WWE qui pouvaient sortir en parallèle sur diverses plates-formes). Pour la première fois en 20 ans, les fans de catch n'auront pas leur "simulation" cette année.

À lire aussi : WWE 2K20 : 2K réagit aux bugs et critiques des joueurs

[Mise à jour 12h41] : 2K vient de tweeter le message suivant sur le compte officiel de WWE Games :

We will be sharing details on the future of the WWE 2K franchise as well as some exciting news on Monday at 7:00 a.m. PT.