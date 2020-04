WWE 2K21 aurait été annulé selon un ancien développeur des jeux WWE

Après la catastrophe WWE 2K20, 2K se trouvait a priori à la croisée des chemins. D'un côté, l'éditeur pouvait continuer d'emprunter la route bien connue, même si cette dernier mène à un précipice. De l'autre, il pouvait choisir un parcours plus difficile mais menant potentiellement à une destination plus réjouissante. Mais à en croire de nouvelles révélations, la situation réelle est encore plus compliquée que ça.

2K aurait annulé WWE 2K21 il y a plusieurs semaines et il proposerait cette année un autre jeu de catch de moindre envergure qui n'est pas développé par Visual Concepts. C'est ce qu'affirme Justin Leeper, ancien "narrative lead" de la série des WWE Smackdown vs Raw (et acteur de Motion Capture sur des titre comme Death Stranding ou Marvel Ultimate Alliance 3). Ce dernier affirme tenir ces informations de plusieurs sources ayant connaissance de la situation.

WWE 2K20 avait réussi à faire parler de lui même au-delà des cercles des fans de catch, mais pas pour les bonnes raisons. Et il est possible d'imaginer qu'après ce désastre, 2K a voulu prendre le temps de repartir sur de bonnes bases. Mais d'après Justin Leeper, ce n'est pas du tout ce qu'avait prévu l'éditeur américain.

À la fin de l'année dernière, il y avait selon lui 50% de chances que WWE 2K21 sorte. Et si le développement de ce dernier avait continué, le jeu final aurait été dans la droite lignée de WWE 2K20, avec les conséquences que l'on imagine. Justin Leeper explique que la décision d'annuler WWE 2K21 a été prise il y a plusieurs semaines, bien avant WrestleMania.

Autres éléments intéressants communiqués par Justin Leeper, ce dernier affirme que Yuke's, le développeur japonais historique de la série jusqu'à WWE 2K19, a été viré par 2K et que WWE 2K20 a été créé à partir de WWE 2K18.

Dernière chose relayée par le comédien développeur, le plan actuel serait que le prochain WWE 2K, autrement dit WWE 2K22, ne sorte pas sur PS5 et Xbox Series X, mais uniquement sur PS4 et Xbox One (et certainement PC). Si 2K persiste à utiliser un moteur et des assets totalement dépassés pour développer ses jeux de catch, alors ce choix de rester "old gen only" ne serait pas surprenant.

Mais commercialement parlant, ne pas sortir le jeu sur la nouvelles machines serait réellement surprenant et la situation a le temps de changer d'ici là. Et encore plus si l'éditeur se donne le temps et les moyens d'améliorer la situation. La saga WWE 2K semble en tout cas bien partie pour continuer de faire parler d'elle.