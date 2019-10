WWE 2K20 : Du grotesque au terrifiant, les bugs du jeu en vidéo

De temps à autres, un jeu sort tellement buggé qu'il fait principalement parler de lui à cause de ça. Et malheureusement pour 2K et les fans de jeux de catch, WWE 2K20 semble être la dernière illustration en date de ce phénomène.

Lorsque nous avons mis les mains sur la version preview de WWE 2K20, nous avons été confrontés à divers bugs. Ces bugs, nous vous en avions parlé dans nos impressions du jeu (WWE 2K20 : On y a joué sur Xbox One X, entre contenu solide et technique défaillante). Et à en croire l'activité sur les réseaux sociaux autour du jeu, il semblerait que les problèmes dont souffre le jeu soient beaucoup plus importants que ce que nous pensions à la base.

Les jeux WWE 2K ont toujours souffert de bugs de collision. Mais cette année, les choses semblent bien pire que par le passé. En effet, des vidéos montrant différents problèmes rencontrés par des joueurs en cours de partie pullulent sur la toile depuis le début de la semaine. Catcheurs qui arrêtent de bouger, ring qui délire totalement, personnages qui se mettent à léviter, ralentissements nucléaires, cheveux séparés du reste de la tête, corps totalement absorbés par un élément du décor, voilà quelques exemples de bugs immortalisés depuis plusieurs jours. Mais jugez plutôt :

All of the windows of this car are up. pic.twitter.com/uBiaMcJe38 - Dan Ryckert (@DanRyckert) October 22, 2019

The Referee loves him some Charlotte Flair Woo! #WWE2K20 😂 pic.twitter.com/XL5Syr2XUL - Mason Steel Wrestling #WWE2K20 (@MasonSteelWWE) October 21, 2019

Dans certains cas, les bugs sont tellement grotesques qu'ils en deviennent amusant. Mais ce n'est certainement pas ce type d'amusement que 2K voulait proposer aux joueurs. À noter qu'au cours de parties de votre serviteur sur la version PS4 finale du jeu, divers bugs ont été rencontrés. Et il n'était pas systématiquement question de bugs liés aux personnages en cours de partie. Des problèmes de son sont également survenus :

Quand le bruit du public ne s'arrête pas à la fin d'un match et étouffe le son de la cinématique suivante. #WWE2K20 pic.twitter.com/HhHphsx3vK - Romain Mahut (@RomainMahut) October 25, 2019

À l'heure où sont écrites ces lignes, l'éditeur américain n'a pas réagi publiquement à ce "bad buzz." L'ampleur du phénomène pousse en tout cas à croire qu'un patch ne suffira pas à tout corriger.

Joueurs de WWE 2K20, avez-vous rencontré des bugs au cours de vos parties ? Si oui, quels étaient leurs effets ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.