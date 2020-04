PS5-Xbox Series X : Yves Guillemot ne s'interdit pas de reporter les jeux de lancement

À moins de ne pas avoir eu besoin de mettre un orteil dehors depuis plusieurs mois, vous n'êtes désormais plus sans savoir qu'une sorte d'épidémie apocalyptique s'est récemment abattue sur le genre humain, occasionnant ici et là quelques complications, et grippant cette drôle de machine que l'on appelle généralement "l'économie".

Et parmi les effets mineurs et collatéraux de la situation que nous traversons, les grands constructeurs de ce monde se trouvent quelque peu embêtés pour lancer les consoles de nouvelle génération promises pour 2018 la fin de l'année en temps et en heure, comme l'attestent les récentes rumeurs autour de la production d'une certaine PlayStation 5.

Si aucune date de sortie officielle n'est pour le moment remise en cause, l'ex-journaliste de Kotaku et dénicheur de scoops Jason Schreier est longuement revenu dans le New York Times sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 dans l'industrie du jeu vidéo, recueillant au passage quelques déclarations avec accent du PDG d'Ubisoft, que l'on ne présente plus.

Le plus connu des frères Guillemot, à la tête d'un groupe de 17.000 employés répartis dans pas moins de 55 studios explique comment l'entreprise s'est adaptée à la situation :

Nous avons déplacé une partie de notre travail d'assurance qualité et de tests de l'Inde vers la Chine, pendant que notre studio à Pune passait au télétravail. Nous avons également beaucoup appris de nos studios en Chine, qui ont dû y faire face en premier, et ont partagé leurs meilleures pratiques et expériences avec nous.

Pour le moment, rien ne semble véritablement venir contrarier les plans du géant français, qui avait tout de même déjà été obligé de reporter les sorties de ses prochains titres majeurs : Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et enfin Gods & Monsters.

Mais l'intéressé ne s'interdit évidemment rien si la situation venait à s'éterniser :

Microsoft et Sony ont permis à nos développeurs de continuer à utiliser leurs kits de développement pour continuer de travailler sur nos jeux destinés aux consoles de nouvelle génération. Nous ne voyons pas d'impact significatif sur nos propres plannings, mais nous sommes en contact avec tous nos partenaires. S'il y a un besoin de s'adapter afin de faire ce qui est le mieux pour eux et pour les joueurs, nous le ferons.

Entre les lignes, le patron d'Ubisoft maintient donc pour le moment les dates de sortie encore secrètes de ses prochaines grosses cartouches, mais ne s'interdit pas non plus de décider d'un nouveau report en tenant compte des futures évolutions, quand bien même Rainbow Six Siege aurait déjà été promis pour accompagner le lancement des fameuses PlayStation 5 et Xbox Series X...

Décidément, quel suspens les enfants !