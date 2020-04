PS5 : Prix élevé, quantités mises en vente réduites, début de production, les rumeurs

La crise du coronavirus a bouleversé les plans de Sony en matière de communication au sujet de sa PlayStation 5. Et si le constructeur japonais dévoile de nouvelles choses liées à sa nouvelle console petit à petit, de nombreux éléments sont toujours entourés de mystère. De nouveaux bruits de couloir indiquent cependant ce que pourraient donner les premiers mois de la PS5 sur le marché.

À lire aussi : PS5 : L'impact du SSD sur les graphismes expliqué par un ancien de Naughty Dog

La crise du COVID-19 aurait bouleversé les plans marketing de Sony pour la PS5 mais pas sa capacité de production de consoles. Malgré cela, le constructeur japonais prévoirait de produire moins de PS5 pour sa première année sur le marché qu'il ne l'a fait pour la PS4. Sony aurait choisi cette stratégie car il s'attend à ce que le prix élevé de la machine, provoqué par ses caractéristiques techniques avancées, pèse sur la demande lors de sa sortie. C'est ce qu'affirment le toujours très bien informé Takashi Mochizuki, accompagné de Yuji Furukawa tous deux du site Bloomberg. Les deux journalistes expliquent tenir ces informations de personnes ayant connaissance du dossier.

D'après d'autres sources, cette fois venues des chaînes d'approvisionnement en composants servant à construire la PS5, Sony aurait indiqué à ses partenaires dans le secteur de l'assemblage qu'ils prévoient de construire 5 à 6 millions de PS5 au cours de l'année fiscale 2021 qui se terminera le 31 mars 2021 (Bloomberg rappelle que Sony a vendu 7,5 millions de PS4 au cours de ses deux premiers trimestres sur le marché). Selon ces mêmes sources, Sony préparerait un lancement mondial pour la PS5 avec un début de production prévu pour le mois de juin prochain.

La technologie a un prix

Pour ce qui est du prix de vente de la PlayStation 5, les journalistes de Bloomberg expliquent que des développeurs travaillant actuellement sur des jeux destinés à cette dernière s'attendent à ce que son prix de vente soit situé entre 499 et 549 dollars. Toujours selon Bloomberg, l'augmentation des coûts des composants fait grimper le seuil de rentabilité de la PS5. Le site affirme également que Sony rencontre des difficultés pour déterminer le prix de sa console en raison des difficultés d'approvisionnement en composants.

À noter à propos du prix de vente de la PS5 que certains analystes pensent que la concurrence entre la PS5 et la Xbox Series X pourraient inciter les deux constructeurs à vendre initialement leur machine à perte (certains n'excluent pas un prix de vente de 450 dollars pour les deux consoles) pour tenter de grappiller des parts de marché.

D'après des sources de Bloomberg ayant connaissance des plans de Sony, le géant japonais se reposerait, une fois la PS5 sortie, sur la PS4 et les services en attendant que la console next-gen soit disponible en plus grandes quantités. Une baisse de prix de la PS4 et de la PS4 Pro, destinée à stimuler l'arrivée de nouveaux abonnés au PlayStation Plus et au PlayStation Now ferait partie des plans de Sony. Le géant de l'électronique a par le passé déjà déclaré son souhait d'augmenter les entrées d'argent régulières permises par les services plutôt que de se concentrer sur des ventes ponctuelles de consoles.

L'impact du COVID-19

Pour ce qui est des conséquences du coronavirus, Bloomberg explique que le télétravail mis en place par Sony a empêché son conseil d'administration de se réunir pour mettre en place sa stratégie pour la nouvelle année fiscale (qui vient de débuter) et donc pour déterminer ses plans en ce qui concerne la PS5. De plus, les restrictions en matière de déplacements auraient empêché les ingénieurs de Sony de se rendre en Chine pour effectuer les derniers ajustements avant le lancement de la production de masse de la PlayStation 5. Les sources du site américain affirment cependant que la cadence de production de la PS5 peut encore évoluer, en bien ou en mal, en fonction des derniers développements de la crise sanitaire mondiale.

Du côté du marketing, les plans ont déjà été bouleversés selon Bloomberg. Sony pourrait être forcé de ne pas tenir de conférence de présentation de sa nouvelle console. Et pour ce qui est du "reveal" de la manette DualSense, des sources de Bloomberg expliquent que ce dernier a été fait de manière précipitée par peur des fuites. Si l'apparence de la console n'est pour l'instant connue que par une poignée de personne, la manette avait quant à elle été dévoilée à des développeurs extérieurs à Sony. Le constructeur craignait donc que le secret ne soit pas préservé.

Comme toujours avec les informations de ce type, tous ces détails sont à prendre avec des pincettes. Le sérieux de Takashi Mochizuki et de Bloomberg n'est cependant plus à prouver. Aux dernières nouvelles, la PS5 est toujours prévue pour la fin de cette année. À l'heure où sont écrites ces lignes, rien ne permet d'affirmer quand Sony présentera en bonne et due forme sa nouvelle console.

Que vous inspirent ces nouvelles informations ? Quel sera le prix de vente de la PS5 selon vous ? Comptez-vous vous procurer une PlayStation 5 dès sa sortie ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.