PS5-Xbox Series X : Ubisoft annonce la présence d'un de ses jeux dès leur lancement

S'il y a bien quelque chose que l'on ne peut pas reprocher à Ubisoft, c'est de ne pas soutenir les nouvelles consoles dès leur lancement. L'éditeur français figure toujours parmi les premiers à proposer des jeux sur les nouvelles machines et il compte respecter la tradition lorsque la PS5 et la Xbox Series X débarqueront.

À lire aussi : PS5 : Un nouveau Ratchet & Clank pourrait être un jeu de lancement

Leroy Athanassof, le réalisateur de Rainbow Six Siege a récemment accordé une interview au site Windows Central. Au cours de cette dernière, le développeur a clairement affirmé que son jeu sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X dès l'arrivée de celles-ci dans les rayons à la fin de l'année :

Ce que je peux vous dire, c'est que nous serons sur ces consoles dès leur lancement. C'est à eux (Sony et Microsoft) de déterminer quand ils sortiront ces consoles. Pour Siege, notre cible est d'être disponible dès le lancement.

Si Ubisoft semble donc catégorique vis-à-vis de la disponibilité "Day One" de Rainbow Six Siege sur PS5 et Xbox Series X, il est moins certain en ce qui concerne le cross-play. Ce n'est pourtant pas faute de vouloir proposer cette fonctionnalité :

Une fois encore, la balle est dans le camp de Microsoft et Sony. Mais nous adorerions être totalement cross-play, avec des joueurs Xbox affrontant des joueurs PlayStation. Nous sommes prêts à être compatibles avec ça. Et j'espère que cela arrivera car il s'agit d'un mouvement général au sein de l'industrie (du jeu vidéo) et il n'y a rien qui peut l'empêcher. Ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive.

Sony a jusqu'à présent été le constructeur le plus réticent à l'idée de permettre le multi cross-play. Le géant japonais l'autorise de plus en plus, il ne serait donc pas étonnant que le jeu d'Ubisoft permette un jour ou l'autre aux joueurs PlayStation d'affronter les joueurs Xbox.

Il est donc clair que Rainbow Six Siege sera présent au lancement de la PS5 et de la Xbox Series X. Et il ne serait pas étonnant qu'Ubisoft propose également d'autres titres à cette date. Reste maintenant à découvrir quand Sony et Microsoft décideront de sortir leurs nouvelles consoles. Officiellement, ces deux machines sont prévues pour la fin de cette année.