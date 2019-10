Ubisoft repousse la sortie de Watch Dogs Legion

Après The Last of Us Part II il y a quelques heures(Last of Us 2 : Neil Druckmann officialise le report du jeu de plusieurs mois, la date dévoilée), c'est toute une foule de titres qui viennent d'être à leur tour annoncés comme retardés. Ils viennent tous de chez Ubisoft.

C'était l'heure du bilan financier pour la société d'Yves Guillemot aujourd'hui. Et l'on découvert que les attentes n'ont pas été comblées pour The Division 2 et Ghost Recon : Breakpoint. Ce que le PDG a reconnu volontiers préférant dire qu'Ubisoft n'avait pas réussi à capitaliser sur leurs potentiels et que, dans le cas de Breapkpoint, il n'y avait pas assez de facteur différenciant, empêchant ses qualité de s'exprimer. Admettons.

Quoiq qu'il en soit les objectifs financiers ont été revus à la baisse. Là où étaient escompté un chiffre d'affaire annuel de 2,1 milliard d'euros au 31 mars 2020, Ubi vise 1,45 milliard d'euros, avec un résultat opérationnel prévu entre 20 et 50 millions d'euros au lieu de 480 millions d'euros.

Maintenant, c'est l'année fiscale 2020-2021 qui porte tous les espoirs de l'entreprise. Ubisoft a révélé le report à cette période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, trois de ses projets les plus importants : Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine et Gods & Monsters.

Le premier, qui s'est distingué lors de l'E3 2019, était prévu pour le 6 mars 2020, le deuxième pour le premier trimestre 2020 et le dernier pour le 25 février 2020. Les équipes de développement respectives disposeront de plus de temps. Et la firme bretonne pense que ces retardataires participeront, en compagnie de deux autres AAA, à un un chiffre d'affaires attendu de 2,6 milliards d'euros pour 2020-2021.

