Luminous Productions : Un nouvel artwork et quelques infos pour fêter les 2 ans du studio

Après des années de développement que l'on imagine particulièrement pénibles, Final Fantasy XV était sorti dans l'état que l'on sait, et permettait au Luminous Engine maison de montrer son potentiel, avant que le studio ne voit sa tête pensante, un certain Hajime Tabata, quitter subitement le navire.

Heureusement pour les effectifs de Luminous Productions, un projet potentiel destiné au PC et aux consoles de nouvelle génération était rapidement mis en chantier, nous promettant de nous faire "voyager dans un nouvel univers".

La structure qui dénombrait lors du dernier recensement environ 130 employés refait aujourd'hui parler d'elle à l'occasion de son deuxième anniversaire, via travers un artwork disséqué et savamment analysé dans un nouvel article en forme d'interview sur son site officiel.

Ce jeune femme accoudée, vêtue d'une robe rouge et or (que vous pouvez retrouver à différentes étapes de sa production dans notre galerie d'images) est à mettre au crédit de Takashi Honjo, directeur artistique chez Luminous Productions.

Les plus attentifs reconnaîtront peut-être la protagoniste de la démo technique "Back Stage", dévoilée à la fin de l'année dernière, et pour cause. Honjo explique la réflexion derrière ce nouvel artwork encore plein de mystère :

Le concept derrière cette oeuvre est d'apporter de la lumière (un clin d'oeil au nom de notre studio) dans un dessin en 2D, en dessinant les zones éclairées comme le serait le rendu en temps réel du Luminous Engine. À partir de là, mon intention était de représenter la partie 2D comme «immobile» et la partie 3D comme « en mouvement». En essayant d'obtenir cette expression, j'ai imaginé des scènes et des histoires dans mon esprit, qui ont finalement conduit à cette oeuvre d'art.

Si Honjo se garde bien de préciser si l'oeuvre concernée émane ou non du fameux projet AAA déjà mentionné, elle semble avoir fait l'objet de beaucoup de soin, puisque soumise à de nombreuses discussions avec le reste de l'équipe. Au travers de quelques déclarations, l'intéressé mentionne tout de même la façon de travailler "à l'ancienne" du nouveau studio, dont on attend le premier projet avec curiosité :

En termes d'échange d'idées et d'opinions, peu importe l'équipe dont vous faites partie, au final. Luminous Productions est un environnement où chacun peut exprimer ses opinions et où chaque individu peut comprendre ce qu'il est possible faire dans son domaine. Tout comme dans le processus de développement à l'ancienne, vous pouvez également être impliqué dans l'ensemble du processus de création du jeu, même en dehors de votre propre domaine. Je pense qu'il est intéressant que nous puissions travailler sur le développement à grande échelle d'un jeu de type AAA dans un style de développement qui serait plus approprié à celui d'un plus petit projet.

Pour découvrir quel mystérieux projet AAA développé comme un jeu indépendant est actuellement en train de mijoter du côté de Shinjuku, il faudra... prendre son mal en patience.