TEST du casque micro gamer Trust GXT 488 : Le casque sans casquer

Chez Trust on trouve de tout et pour toutes les bourses. Mêmes les plus légères, à l'image du casque micro GXT 488 qui se veut être l'entrée de gamme de la marque néerlandaise. Ceci dit, entrée de gamme ne doit pas forcément signifier de mauvaise qualité et c'est ce qu'il faut vérifier une fois que l'on a le 488 sur les oreilles.

Si les prix chez Trust sont globalement tirés vers le bas, on dispose d'une très large gamme de produits sous le sceau de la marque. Mettons de suite les choses au point avec ce casque ; il représente sans doute l'étalon bas de ce que l'on peut trouver sur le marché.

Le 488 est disponible en trois coloris

Mieux que Wish

Bon, ok, ce n'est sans doute pas difficile, mais le premier avantage en allant sur une marque qui a pignon sur rue, c'est qu'on peut au moins compter sur une qualité supérieure aux horreurs de ce que le site chinois peut proposer. Du coup, lorsque vous déballez ce casque, la profusion de plastique est un peu moins choquante et le mélange entre un design de sous marin russe et de plastiques de basse qualité ne vous fait pas vomir. Officiellement adoubé par Sony, il est aux couleurs de la PS4 avec trois versions esthétiques (noir ou cammo bleu et gris).

Attachons nous cependant aux qualités de l'engin. Sa rigidité lui donne une certaine robustesse, pour peu que l'on accepte un serrage assez conséquent (difficile à supporter si vous avez des lunettes), absorbé en partie par des coussinets épais sur un simili cuir tenant (très) chaud. En contrepartie l'isolation sonore est correcte. Le réglage de l'arceau s'effectue sur une dizaine de crans, avec un renfort métallique pour éviter que tout ne lâche en deux heures de jeu.

L'ensemble est mastoc, avec une télécommande dont la finesse est toute droite sortie des années 70 (elle est énorme). Une mollette de réglage pour le niveau sonore, un switch mute et c'est tout. Par contre, vous allez bien le sentir peser au bout de fil d'un mètre vingt.

Connectique mini jack, simple et efficace

Un son plat

Une fois branché en mini jack, pas de surprise. Le son est plat et la différence se fait très clairement entendre par rapport à la concurrence, même en bas/moyenne gamme. Tout manque de profondeur et de dynamisme malgré des hauts parleurs de 50mm. En revanche, le niveau est bon, le DAC crache suffisamment pour que vous n'ayez pas besoin de monter l'ampli à fond afin d'entendre quelque chose.

Le micro est orientable via une tige flexible et comporte une petite bonnette livrée d'emblée (un beau geste pour cette gamme). Mais vous aurez peut être envie de la retirer, car le son perçu par vos camarades se révèle être assez étouffé. Pas assez cependant pour qu'on ne comprenne pas vos dires et finalement, c'est tout ce qu'on lui demande en partie. Ne comptez cependant pas diffuser des stream ou des vidéos avec un son clair. Sachez aussi maîtriser votre environnement, il n'y a pas de système de réduction des bruits d'ambiance.

Ce tableau ne semble pas très reluisant et pourtant, le GXT 488 occupe son créneau correctement. Pour un peu moins de 40€, il ne vous promet pas la lune, mais représente un premier prix en rapport avec les prestations. Vous avez surtout la garantie de disposer d'un véritable SAV, contrairement à tous les casques bas de gamme noname qui circulent.

x x x x x EN RÉSUMÉ L'ENTRÉE DE GAMME CHEZ TRUST Le GXT 488 possède un ramage qui n'est pas égal à son plumage. Son aspect au premier abord n'a pas grand chose à envier à des casques bien plus chers. Mais une fois en mains, les finitions et le manque de finesse de l'ensemble saute aux yeux. Mais on ne va pas forcément demander à une Twingo d'avoir le niveau de confort d'une Rolls-Royce. Ainsi le 488 fera l'affaire pour un usage occasionnel ou en seconde intention sans vider le portefeuille.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Le fait de livrer une bonnette avec le micro.

Le prix.

Une apparente robustesse. Des finitions grossières.

Le module de contrôle déporté vraiment massif.

Le niveau de serrage et de confort.