DanganRonpa : La série fait le point sur ses ventes et promet des annonces le mois prochain

Pour les joueurs japonais, cela fera bientôt dix ans que l'ursine saga de visual novels DanganRonpa joue la carte du confinement à la sauce battle royale, non sans cultiver un insoutenable suspens à chacun de ses épisodes. Et si nos amis les ours se fichent cordialement du temps qui passe, les humains ne peuvent s'empêcher de célébrer ce drôle de marqueur qu'est la rotation de la Terre autour du soleil.

Le 25 novembre 2010 débarquait en effet sur PSP un certain DanganRonpa : Trigger Happy Havoc et son iconique mascotte : Monokuma, l'ours tortionnaire de lycéens talentueux. Deux épisodes et un spin-off plus tard, la série de visual novels aux rebondissements délicieusement alambiqués peut se targuer d'avoir écoulé quelque 3,5 millions de jeux dans le monde, selon les informations chiffrées de Famitsu.

Mais alors que nous pensions avoir fait le tour de la question après l'arrivée de V3 : Killing Harmony et l'annonce du départ du créateur de la série Tazutaka Kodaka, parti fonder avec d'autres le studio Tookyo Games en septembre 2018, voilà que l'éditeur Spike Chunsoft semble décider à reparler de DanganRonpa à l'occasion de la cérémonie des Famitsu / Dengeki Game Awards 2019.

Cette dernière se déroulera ici-même le 18 avril à 11h30 heure de Paris.

Il y sera notamment question du copieux programme de festivités qui attend les fans, et devrait lever le voile sur une palanquée de goodies et autres produits dérivés, mais il y sera également question de jeu vidéo, sans que l'on sache pour le moment si l'annonce concernera un nouvel épisode, un spin-off, ou une éventuelle nouvelle compilation. Dès lors, tous les espoirs, même les plus fous, semblent permis... Rappelons à toutes fins utiles que Spike Chunsoft cherchait récemment à recruter parmi les fans de la série. Tiens donc.

Qu'espérez-vous pour la série DanganRonpa ? Quel est votre épisode préféré ? Faites-nous part de vos avis sadiques dans les commentaires ci-dessous.