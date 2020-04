Maneater présente le Barracuda en vidéo, ca va saigner

Le jeu de simulation Maneater dans lequel on incarne un requin sort un peu de l'eau aujourd'hui pour nous dévoiler une autre créature... le Barracuda ! Vidéo à l'appui.

Sur votre route sous-marine vous allez, outre des humains, rencontrer de nombreuses créatures dont certaines particulièrement dangereuses. Il s'agit de boss et l'un d'eux n'est autre que le Barracuda.

Comme vous pouvez le voir dans la bande annonce ci-dessus, la créature est particulièrement agile et rapide et elle devrait être un ennemi de taille. Notons que lors de notre dernière preview nous avions pu rencontrer un "simple" crocodile et c'était déjà un véritable challenge à affronter.

Le jeu est prévu sur PS4, Xbox One et PC le 22 mai prochain puis sur Nintendo Switch un peu plus tard dans l'année.