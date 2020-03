Super Mario : Pour ses 35 ans, Nintendo préparerait des remasters de nombreux épisodes

Les chercheurs en mécanique quantique ne le savent que trop bien : l'observateur n'est jamais neutre, et influence bien malgré lui le résultat de ses recherches. À notre petit niveau, nous sommes nous aussi doté d'un bien étrange biais d'observation. La preuve : ce sont toujours les autres que l'on voit vieillir.

Breaking (and sad) news : durant les dernières décennies, pendant que le père Mario tentait à chaque épisode ou presque de se réinventer tout en secourant l'éternelle princesse chère à son coeur, vous avez pris un coup de vieux. Rides d'expressions, tempes grisonnantes, cheveux qui se font la malle... Aucun doute : Super Mario fêtera en 2020 ses 35 ans, un bel âge s'il en est, et qui atteste d'une longue et prolifique carrière.

Et pour fêter cette longévité ô combien rare dans le jeune milieu du jeu vidéo, le site Video Game Chronicles croit tenir de "plusieurs sources" (de l'industrie, sans doute) que Nintendo prépare des festivités à la hauteur de l'événement. En effet, nos confrères affirment que l'ensemble des aventures de Super Mario, depuis l'indétrônable Super Mario Bros., feraient l'objet d'un remaster destiné à sortir sur Switch. De l'opus original à 3D World en passant par les mythiques Super Mario World, 64 et les deux Galaxy, tout y passerait, fichtre diou.

Entre temps, Eurogamer croit de son côté savoir que seuls les opus 3D que sont Super Mario 64, Sunshine et Galaxy seraient pour le moment dans les cartons. Alors, qui croire, les amis ?

2020, l'année de Mario

Cette annonce s'inscrirait dans une campagne plus large, non pas destinée à conquérir le monde, mais à faire de l'année 2020 autre chose que celle du Covid-19 : en plus du partenariat récemment dévoilé avec l'entreprise Lego, ces remasters anniversaires profiteraient de la construction du parc à thème Super Nintendo World mais aussi de la sortie du film consacré au plus célèbres des héros de jeux vidéo, prévu aux dernières nouvelles en 2022, mais qui pourrait à cet occasion refaire parler de lui.

Cette stratégie multimédia s'inscrirait parfaitement dans la stratégie de diversification déjà mentionnée par le nouveau P-DG de Nintendo Shuntaro Furukawa, qui expliquait en janvier 2019 "éloigner son business des seules consoles".

Champignon sur le gâteau hallucinogène, un nouvel épisode de la série Paper Mario dont nous vous avions déjà eu vent en début d'année viendrait parachever cette série d'annonces festive. Autant vous dire que si les petits gars de Video Game Chronicles disent vrai, 2020 risque de reprendre de sacrés couleurs, à condition que l'humanité puisse évidemment remettre le nez dehors... Rappelons à toutes fins utiles que le vingt-cinquième anniversaire du "plombier moustachu" nous avait déjà permis de remettre les mains sur la compilation Super Mario All-Stars, rééditée pour l'occasion sur Wii.