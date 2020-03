Nintendo x LEGO : Quand des jouets deviennent (presque) des jeux vidéo, infos et images

Plus tôt cette semaine, nous vous indiquions que Nintendo et LEGO avaient noué un partenariat autour d'une nouvelle gamme de produit. On sait désormais ce à quoi ressembleront ces produits. Une fois n'est pas coutume, Nintendo n'a pas fait les choses comme tout le monde.

À lire aussi : Nintendo et Levi's dévoilent leur collaboration, infos et images

Nintendo et LEGO viennent de révéler les premières informations au sujet de leurs produits Super Mario qui sortiront plus tard cette année. Il n'est pas ici question de Minifigures LEGO classiques comme celles auxquelles ont eu le droit d'innombrables licences. En effet, Mario et compagnie auront le droit à des sets dignes de versions physiques de l'outil de création de niveau de Super Mario Maker.

À l'aide des différents éléments, les enfants (à qui s'adressent ces jouets) pourront construire leurs propres niveaux que Mario (et d'autres personnages annoncés plus tard) devra traverser en récupérant le plus de pièces possible et avant la fin du temps imparti. Comme dans un jeu vidéo.

La figurine de Mario sera interactive et pourra réagir en fonction de ce qui se passera sur le "niveau." Le plombier moustachu pourra par exemple gagner des pièces en sautant sur des ennemis (plusieurs ennemis célèbres seront commercialisés) et en perdre en restant dans la lave trop longtemps. Bien évidemment, les célèbres bruitages des jeux Mario pourront être entendus en jouant avec ces jouets. Certains éléments placés les uns à côté des autres pourront par ailleurs provoquer des résultats cachés et LEGO compte garder la surprise autour de certaines éléments.

Dans un article publié sur le site américain IGN, LEGO révèle que le projet est en chantier depuis plus de quatre ans, avec une communication hebdomadaire entre Nintendo et LEGO et de visites en personne des représentants de Nintendo deux fois par an. Des images de premiers jouets LEGO Super Mario dévoilés sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Les deux partenaires n'ont pour l'instant pas communiqué la date de sortie précise et les prix de ces différents éléments.