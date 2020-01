Nintendo Switch : Un insider évoque l'arrivée de Paper Mario et d'un Metroid en 2D

Si Nintendo a récemment gratifié les chasseurs de monstres de poche en herbe d'un Pokémon Direct destiné à prolonger l'expérience du récent Épée/Bouclier ou d'un nouvel épéiste à payer rubis sur l'ongle pour Super Smash Bros. Ultimate, le planning 2020 de la plus transportable des consoles continue d'être pour le moins mystérieux...

Mais le constructeur nippon continue de le clamer sur tous les toits : cette année, il faudra une fois de plus compter avec lui, quitte à patienter pour découvrir quelles licences viendront égayer vos sessions de jeu nomades.

Et si vous êtes comme nous avides de nouveautés, de bien persistantes rumeurs font plus que jamais état de portages Wii U, destinés à venir boucher les trous du calendrier tout autant qu'à rendre justice à des titres malheureusement plombés par leur support d'origine.

Au début du mois de janvier, l'insider Emily Rogers évoquait deux titres Wii U à venir sur Switch, une rumeur reprise en choeur par le fondateur d'IGN Peer Scheider, qui se risquait même à évoquer sans le nommer un certain Pikmin 3 selon les manifestants.

Cette fois, ce sont deux licences chéries des joueurs (tout dépend lesquels) qui pourraient faire pour la première fois leur apparition sur Switch, si l'on en croit un troisième insider (comme le veut le dicton), le journaliste connu sur Twitter sous le pseudonyme de Sabi :

Having looked into it for a bit, I find it reliable enough to complete back the mentions of Paper Mario and Metroid (not prime 4) for 2020. I'll tweet out the details I back based on talks I had.