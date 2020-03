PS5 : Multitâche, raccourcis, pop-ups, un nouveau brevet suggère de nouvelles applications

Malgré une perception propre à l'être humain, le temps ne s'accélère pas au fur et à mesure que l'on avance dans l'âge. Au contraire, ce dernier aurait plutôt tendance à ralentir, mais seulement à proximité des corps massifs. En revanche, notre mode de vie nous laisse de moins en moins l'occasion d'apprécier ce temps qui s'écoule, et Sony semble l'avoir bien compris.

Voilà un brevet de plus à porter au crédit du constructeur japonais, qui fait preuve en la matière d'un certain entrain, et les joueurs de systématiquement se demander si les trouvailles technologiques plus ou moins alambiquées équiperont ou non la mystérieuse PlayStation 5.

Ceux qui auront tenu bon en suivant la présentation de Mark Cerny la semaine dernière savent à quel point Sony tient à mettre en avant les fonctionnalités du SSD qui équipera sa future console de salon. Cette "nouveauté" qui fait rire sous cape les plus PCistes de nos lecteurs (et Camille, qui n'en loupe pas une) va changer le game design, mais aussi l'interface de la PlayStation 5, a en croire le brevet intégralement consultable ici-même.

"L'interface dynamique pour lancer directement du gameplay" avait déjà été évoquée par le site Wired, alors que ce dernier levait le voile sur les premières caractéristiques techniques de la bête en octobre dernier. Si la possibilité de rejoindre une partie en cours plus rapidement était alors au programme, le brevet du jour nous permet de découvrir les autres possibilités envisagées par Sony.

Activités multiples

Ainsi, la PS5 pourrait multiplier les activités au sein d'un même jeu, et donc lancer en parallèle plusieurs phases différentes, pour vous permettre par exemple de zapper à un passage plus lointain sans avoir besoin de passer par un chargement de zone (gratuitement ? Rien n'est moins sûr...), ou encore de lancer une quête annexe dans un onglet dédié. Cette phase de farming qui consistait auparavant à valider l'envoi de troupes dans un menu pourrait par exemple tourner en toile de fond, et rester consultable à tout moment. Mais l'algorithme de la console pourrait également vous proposer des raccourcis sur-mesure, comme des pre-sets qui vous permettraient de directement rejoindre le lobby d'une partie aux caractéristiques optimales. Plus besoin de passer par le menu de la console, ou de choisir ses paramètres avant de se lancer en ligne.

Le brevet ne se prive pas d'en placer une pour la collecte de données, comme ça, pour voir si les joueurs mordront à l'hameçon, et l'interface de la console pourrait ainsi vous rappeler que vous n'avez finalement jamais repris cette partie de Final Fantasy VII Remake Episode II, ou que votre pote Raoul vient de vaincre ce boss retors dans Babylon's Fall, par exemple. Pour peu que vous possédiez déjà le jeu, vous pourriez même le rejoindre en un battement de cil, à la Street Fighter II au temps de l'arcade.

Si le brevet se garde bien de dresser une liste exhaustive des applications, la multiplication des tâches nous rappelle le multitasking de la Xbox Series X, bien que les tentations pour vous aguicher semblent plus affirmées du côté de chez Sony. Décidément, quel suspens.

Aura-t-on encore le temps de finir consciencieusement ses jeux sur la prochaine génération sans être assailli de mentions ? Exercez donc votre science du doigt mouillé dans les commentaires ci-dessous !