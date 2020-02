PS5 : Payer pour avancer ? Le nouveau brevet de Sony encourage les microtransactions

Avec l'arrivée des consoles de nouvelle génération débarquent moult documents officiels et autres dépôts de brevets en tous genres, tant et si bien qu'il devient de plus en plus difficile de déterminer les contours de ce que nous réserve un avenir relativement proche. À moins, bien sûr, de posséder ses propres sources pleines de mystère.

Ainsi, après les fonctionnalités de partage de l'hypothétique DualShock 5, la collecte de données biométriques ou encore un potentiel PlayStation VR 2, voici qu'un tout nouveau document consultable sur le site Patent Scope nous amène à lever un sourcil quelque peu circonspect sur ce qui pourrait attendre les vaches à lait joueurs dans les prochaines années.

La nouvelle trouvaille du géant japonais, que l'on tentera de traduire par "Plateforme de ressources en jeu" n'y va pas par quatre chemins, et entend bien faciliter les craquages de carte bleue à la moindre difficulté rencontrée.

Nous vous livrons quelques extraits tels quels :

De nombreux jeux proposent à l'achat des centaines de milliers d'objets aux utilisateurs. [...] Leur nombre a explosé avec le temps, mais leur accessibilité n'a pas suivi ce mouvement.

Par exemple, un joueur doit généralement essayer, se tromper, chercher des solutions avant de décider quel item, add-on, ou upgrade acheter en vue de réaliser son objectif. [...] Il existe donc un besoin d'intégrer ces achats en cours de partie pour répondre aux attentes des joueurs.

Vous l'avez donc bien compris : la trouvaille de Sony vise à mettre rapidement et efficacement les joueurs face à de potentielles microtransactions leur permettant de débloquer une situation, ou, allez savoir, de finir #1 au classement.

L'une des illustrations disponibles dans notre galerie d'images qui dépeint assez clairement la situation idéale imaginée par le constructeur : un jeune joueur demande à sa console "comment battre le boss ?", cette dernière lui répond alors que "80% des joueurs dans ce cas ont utilisé tel item pour le vaincre". Il ne vous reste donc plus qu'à vous délester de quelques euros supplémentaires, et la vie continue. Bon, heureusement, la monnaie in-game est également concernée, mais vous savez aussi bien que nous que cette dernière peut désormais s'échanger contre des espèces ayant cours dans notre monde réel.

L'exemple illustré par la suite par God of War place Kratos et son rejeton face au Serpent Monde, et précise qu'avec un nouveau bouclier payé rubis sur l'ongle, le joueur possède désormais "90% de chance de défaire le vilain monstre du premier coup". Les plus malins d'entre vous auront évidemment relevé l'absurdité de cette situation très précise, et nous les en félicitons.

L'avenir du jeu vidéo ?

Ce brevet vise donc à rendre fines et pertinentes les propositions d'achat, plutôt que d'avoir à recourir à des recherches par mot-clés, jugées peu précises et sujettes à des erreurs d'interprétation. Inutile de préciser que les statistiques et un algorithme saillant seront de rigueur, histoire de susciter l'achat à la moindre difficulté rencontrée. Bien évidemment, le dépôt d'un brevet ne garantit pas l'intégration de cette fonctionnalité dans la PS5. Il montre en tout cas que c'est quelque chose auquel Sony pense et que le constructeur veut protéger son idée.

Lorsque l'on se souvient de la levée de bouclier observée suite à l'annonce du "Super Guide" par Nintendo dans un certain New Super Mario Bros. Wii, on se demande bien si les joueurs réagiront de la même manière. Mais en l'espace de 10 ans, les microtransactions se sont invitées à la fête, et ne semble plus désireuses de rentrer chez elles... Vivement sa mise en place dans Sekiro : Shadow Die Twice, tiens.

Est-ce donc là l'avenir du jeu vidéo ? Que pensez-vous de ce nouveau dépôt de brevet ? Sommes-nous définitivement devenus des portefeuilles sur pattes ? Faites-nous part de vos avis de vieux briscards dans les commentaires ci-dessous.