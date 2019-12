Xbox Series X : Il sera possible de passer d'un jeu à l'autre très rapidement

Depuis le reveal du design de la console hier soir lors des Game Awards 2019, nombreuses sont les informations à filtrer et beaucoup d'entre-elles viennent dissiper le brouillard de guerre entourant la prochaine console de la firme de Redmond.

En effet, Jason Ronald, le Partner Director of Program Management s'est confié auprès de nos confrères de Gamespot sur une spécificité assez intéressante de la future Xbox Series X ou XSX pour les intimes.

Voici ce qu'il en dit :

Aujourd'hui, nous avons la possibilité de reprendre une partie exactement là où vous en étiez. Pourquoi ne pas le faire sur plusieurs jeux ? Énormément de joueurs choisissent de jouer à plusieurs titres en même temps.



Etre capable d'instantanément revenir où j'en étais, ce sont des choses que nous sommes capables de faire avec le niveau de la console afin d'améliorer l'expérience de jeu.



Il s'agit avant-tout de s'assurer qu'il y ait moins d'attente et plus de temps de jeu parce que c'est ce que nous voulons avant tout pour des consoles et avec les services que nous avons.

En théorie, si l'on en croit ses dires, passer d'un jeu à l'autre et reprendre une partie en cours sera un jeu d'enfant, et c'est en effet une fonctionnalité ultra pratique qui est sans doute secrètement réclamée par les joueurs.

Reste maintenant à voir ce que cela donnera en pratique, savoir si cela ne sera pas trop gourmand en ressources sur la durée de vie de la console (avec des titres toujours plus performants et gourmands), et surtout si son utilité est avérée.

Bref, il faudra attendre la sortie de la console prévue pour la fin d'année 2020 pour en avoir le coeur net.