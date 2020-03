TEST du disque dur externe WD_Black D10 : Du stockage à l'infini sur Xbox et PC !

Avec l'avènement du jeu dématérialisé, de nouvelles pratiques se sont imposées et de nouveaux usages se sont développés. Impossible aujourd'hui d'utiliser une console sans la gaver de gigaoctets de données pour stocker ses jeux. Face à ce constat, Western Digital propose une solution de stockage externe dédiée à l'écosystème Xbox. La panacée pour les joueurs ?

Vous avez peut être déjà eu à faire face à ce dilemme : quels jeux désinstaller pour faire de la place avec un nouveau titre qui arrive dans votre ludothèque ? La plupart des capacités de stockage proposées de base avec les consoles sont très rapidement saturées. De plus, tout le monde ne dispose pas d'une connexion fibre pour désinstaller et réinstaller rapidement les jeux d'une bibliothèque. Avec 12 To, vous avez de quoi voir venir...

Le D10 possède un design qui ne vous fera pas honte sur votre bureau gaming.

Sur Xbox... ou PC

Tout d'abord, si le matériel est clairement calibré pour l'écosystème Xbox, il s'agit d'un disque dur 3.5 pouces classique, enchâssé dans un boîtier qui va offrir divers services. C'est donc un disque dur Western Digital que vous pouvez trouver également dans sa version nue à installer dans n'importe quel PC. D'ailleurs, si vous voulez l'utiliser sur PC, cela ne posera aucun souci. Bien entendu si vous voulez en profiter au maximum il faudra utiliser un port USB 3.0. Vous découvrirez ainsi que sa capacité réelle est de 10,9 To (ce qui est parfaitement normal).

En revanche, n'espérez pas aller chez la concurrence. Chez Sony et sur PS4, on accepte pas de stockage étendu au delà de 8 To. Lorsque cela fonctionne sur PC ou Xbox donc, la mise en route est enfantine, que l'on soit obligé de formater la bête sur PC ou de passer par les menus Xbox sur consoles.

Une fois en fonction, on vérifie qu'effectivement le disque est rapide. Avec une vitesse de transfert légèrement inférieure à 250 Mo/s, vous gagnez en moyenne autour de 10% en performances. Attention ce chiffre est à pondérer en fonction des jeux et de la console que vous utilisez avec. Mais vous aurez compris que le WD_Black P10 n'est pas spécialement fait pour aller beaucoup plus vite, mais pour stocker plus.

En sus du port de données USB 3.0, on trouve également deux prises USB 3.0 destinés à la charge et l'alimentation sur l'arrière de la bête.

Fais-moi vibrer baby

En rapport avec sa taille et sa technologie mécanique classique, ce disque fait un peu de bruit. Il vibre légèrement en cours d'utilisation et sa LED de contrôle en face avant nous informe qu'il est en vie et qu'il travaille. Au point que cela pourrait être gênant si vous l'avez dans votre champ de vision en jeu. Le bruit n'est pas non plus trop gênant, pour peu que vous ayez un casque sur la tête.

En revanche, les deux connecteurs USB 3.0 à l'arrière peuvent rendre de grands services pour recharger vos périphériques. Alimentés par le transformateur externe, ils représentent également des sources potentielles de chaleur. Une chaleur éliminée de façon passive par une plaque à l'arrière, ou active avec la mise en route automatique d'un petit ventilateur (qui n'a jamais été observée lors des essais, même avec des appareils en charge). Il vaut mieux le laisser sur la tranche grâce à l'utilisation d'un petit support. De cette manière, les surfaces d'échange de chaleur sont mieux exposées. Toutefois, la présence de patins sur une des faces démontre qu'il peut aussi très bien être mis à plat.

Le WD_Black D10, c'est un kilo de stockage pour 12 To de données tout simplement. Ce qu'on lui demande de faire, il le fait bien. En bonus, vous disposez également d'un abonnement de deux mois au Xbox Game Pass Ultimate. De quoi justifier un peu plus ses marquages Xbox.

x x x x x EN RÉSUMÉ LA SOLUTION ULTIME DE STOCKAGE SUR XBOX Quelle que soit votre machine Xbox (à partir de la One bien sûr), le WD_Black P10 est une solution de stockage quasi définitive en raison de sa très grande capacité. Au regard des jeux actuels, vous avez largement de quoi voir venir et installer vos titres sur le long terme. Vos performances ne seront que légèrement améliorées, mais l'intérêt est ailleurs... L'intérêt, c'est ici de ne plus à avoir à se poser la question de savoir quel jeu on désinstalle à l'arrivée d'un nouveau titre. L'investissement est pérenne, puisque vous pourrez certainement utiliser ce disque externe sur la Xbox X. La seule ombre au tableau, c'est que la PS4 ne prend pas en charge cette capacité, mais Western Digital n'y est pour rien... Les deux ports de charge supplémentaires c'est du bonus et on peut apprécier une fabrication de qualité. Reste le prix, sensiblement élevé, qui pourrait aussi bien vous orienter vers une autre solution, elle beaucoup plus performante en termes de temps de chargements ; un disque SSD de moindre capacité par exemple. Vous pouvez aussi choisir de baisser la facture avec une moindre capacité. La série WD_Black destinée spécialement à la Xbox débute à 3To (en 2,5 pouces) pour moins de 100€ et à 200€ pour la version 8To.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Une très grande capacité de stockage.

La qualité globale de fabrication.

Les ports USB pour la charge. Le bruit.

Les vibrations.

Le prix.