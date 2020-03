Death Stranding : Sony déçu par les ventes du jeu ?

Que ce soit au cinéma ou dans le domaine du eu vidéo, plus les coûts engagés sont importants, plus les chances de ne pas avoir un retour sur investissement est grand. A en croire une rumeur tenace, Sony serait déçu par les performances de Death Stranding.

La rumeur provient du forum souvent bien renseigné Resetera où un modérateur répondant au nom de DuskGolem a pu dévoiler des informations provenant d'une source dite "fiable". Voici ce que l'on apprend à propos du dernier jeu de Kojima.

Même si Death Stranding s'est bien vendu, les ventes sont désormais quasiment à l'arrêt. Pire, selon cette source, il resterait encore trois millions de copies qui prendraient la poussière dans les hangars dédiés, preuve de l'optimise ambiant du côté de chez Sony avant le lancement en grande pompe du titre de Kojima. Le développement, lui, n'aurait pas non plus été un long fleuve tranquille selon ces indiscrétions. Au départ, Death Sranding devait en effet être plus sombre et plus flippant. Le développement aurait donc subi un reboot en douceur un an et demi avant sa sortie... Crédible ? Difficile à croire.

Désaccords et Silent Hills

Des désaccords semblaient en effet dès le départ, avoir émergé entre Kojima Productions et Sony. En effet, certains studios de Sony ne semblaient pas vraiment satisfaits du budget alloué à Death Stranding. Tout cela aurait amené Kojima et ses équipes à ne pas en faire un jeu PS5, qui aurait bien plus plombé la production et sans aucun doute engagé encore plus de frais. De fait, le titre a dû in fine avancer plus rapidement pour tenir sa date de sortie sur PS4, malgré le "fameux" reboot à mi-chemin évoqué plus haut.

Pour en revenir à la la rumeur concernant Silent Hills, Sony aurait cherché un consensus avec Konami pour financer le développement d'un nouveau titre issu de la licence emblématique. Titre qui serait développé par Kojima Productions. Sony pense qu'en développant un jeu d'horreur avec un budget moindre, cela permettrait d'être rentable rapidement, et disposerait dans le même temps d'un autre titre fort sur sa plateforme.

Du vrai dans cette rumeur ? Voyons voir...

Bien entendu, il ne faut pas prendre TOUT ce qui est noté ici pour argent comptant. Prenons le cas du reboot de Death Stranding évoqué plus haut : le titre a eu un cycle de développement de trois ans. Kojima Productions a eu le Decima Engines (Horizon) et Hideo Kojima étant un gros adepte de Twitter, il postait quotidiennement les aventures du développement. Et, à en croire ce dernier, le processus du titre semble ne pas avoir rencontré de gros pépins. Nous avions d'ailleurs relaté le développement du titre dans un dossier maison avant la sortie de Death Stranding.



De plus, le créateurs japonais étant un perfectionniste, un reboot, un an et demi avant la sortie es tout bonnement impensable, avec le souci du détail qui caractérise le créateur japonais et le travail (plus que) bien fait, cette rumeur semble totalement infondée. De même, il eut été difficile de réaliser pareille prouesse avec une équipe quelque peu limitée, quand bien même il a été aidé par d'autres teams à la fin du processus, cela aurait demandé ben plus de temps supplémentaire. Sans compter le budget.

Des ventes en berne ?

Concernant les ventes du titre, il est davantage probable que Death Stranding ne fut pas un record comparé aux autres licences de Sony comme God of War ou Spider-Man. Sans avoir de chiffres officiels (étonnant ?), on remarquera qu'il n'a pas été présent dans la liste des titres les plus vendus en 2019 en France. Sans compter qu'il ne faisait également pas partie des titres les plus téléchargés en 2019 sur le PS Store européen. Cela ne veut pas dire que Death Stranding a été un échec commercial, bien entendu, car les ventes semblent avoir été plus qu'honorables, notamment au Japon, même si elles n'ont pas égalé ou dépassé un Metal Gear Solid.

Reste désormais à voir ce que nous réserve le très bouillonnant Kojima, ce dernier ayant déclaré avoir pour ambition et priorité aux dernières nouvelles, de développer des jeux de tailles différentes, allant du AAA aux jeux plus "petits" avec notamment du contenu épisodique, histoire de souffler un peu, avec sans doute dans un coin de sa tête des envies de cinéma en toile de fond.

Sony IE et Kojima Productions vont-ils de nouveau être réunis dans le futur, sur PS4 ? PS5 ? Seul l'avenir nous le dira !

