Hideo Kojima parle de ses futurs jeux dans Famitsu : Du AAA et du contenu épisodique

Depuis la sortie d'un certain Death Stranding, le très prompt à s'exprimer Hideo Kojima s'est fait un petit peu plus rare dans les médias, non sans affirmer ici et là ses envies de septième art, que l'on devine assez clairement dans l'ensemble de son oeuvre. Mais puisque le créatif semble ne jamais souffrir de l'angoisse de la page blanche, il est temps pour lui de faire part de ses idées pour l'après.

Et c'est ainsi que le fondateur du très éponyme studio Kojima Productions s'est exprimé aux côtés de son acolyte Yoji Shinkawa dans les colonnes de l'hebdomadaire Famitsu, repris comme toujours par le blog Ryokutya2089.

Au cours des cinq pages retranscrites de l'interview, Kojima revient sur son parcours et la création de son propre studio, mais mentionne aussi ses envies de... manga, ce qui n'est finalement pas si surprenant lorsque l'on se souvient de certains spin-offs de la saga Metal Gear. Le réalisateur à lunettes réitère son désir de produire un long-métrage, mais explique également avoir eu l'idée d'un anime laissant la part belle aux méchas et autres robots de tous poils, histoire de donner du grain à moudre à Shinkawa, que l'on sait passionné au plus haut point par le sujet.

Mais si les deux hommes tombent finalement d'accord pour considérer Death Stranding comme un jeu "étrange", leurs envies actuelles les orientent déjà vers une production qui le sera tout autant, sinon plus. Mais Kojima affirme que son studio espère mettre en chantier plusieurs titres en parallèle, via des projets de tailles différentes : si le Japonais évoque clairement un "gros" jeu que l'on imagine viser le budget d'un AAA, il mentionne également son envie de développer de "petits" titres, épisodiques et/ou uniquement proposés en téléchargement.

Sans surprise, le touche-à-tout compte bien mener ces différents projets de front, et rester impliqué dans chacun de ces différents développements. Les fans du sieur Kojima peuvent donc d'ores et déjà être rassurés : dans les années à venir, il faudra plus que jamais compter avec le géniteur de Death Stranding, P.T., Metal Gear & Co, ou encore Snatcher. Et c'est tant mieux, non ?

