France : Top ventes, répartition physique-dématérialisé, chiffre d'affaires, les chiffres de 2019

Comme il le fait régulièrement, le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL), a communiqué les dernières statistiques du marché français du jeu vidéo. Et cette fois, le syndicat a été particulièrement généreux en chiffres.

Le SELL vient donc de diffuser la dernière édition de son rapport L'Essentiel du Jeu Vidéo réalisé à l'aide de données glanées par GSD/GameTrack (consoles et PC) et App Annie (mobile). Ce dernier contient un état des lieux du marché français en 2019. Malgré une légère diminution du chiffre d'affaires global, lié en partie à une baisse des ventes de consoles (fin de génération oblige) et de jeux consoles et PC, ce dernier était en 2019 à son deuxième plus haut niveau historique, juste derrière 2018 :

2018 : 4,9 milliards d'euros

2019 : 4,8 milliards d'euros (-2,7%)

Ces 4,8 milliards d'euros générés sont répartis de la manière suivante :

Software Mobile : 26% Software Dématérialisé Console : 19% Software Physique Console : 14% Hardware Console : 13% Software Dématérialisé PC Gaming : 10% Hardware PC Gaming : 9% Accessoires Console : 6% Accessoires PC Gaming : 3% Software Physique PC Gaming : 0,2%

Le SELL indique que les ventes de consoles ont généré 612 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Cela représente une diminution de 21% par rapport à 2018 très certainement provoquée par la fin de la génération PS4-Xbox One et l'attente de l'arrivée des nouvelles machines (et en partie compensée par la bonne santé actuelle de la Switch).

Part des ventes de consoles en 2019 :

Consoles de salon : 85% (1.931.288 consoles vendues) Consoles portables : 15% (349.641 consoles vendues) Autres (consoles mini, rétrogaming, etc.) : 8% (173.578 consoles vendues)

Côté Software, les ventes de jeux sur consoles continuent d'être responsables de la plus grande part du chiffre d'affaires :

Software Console : 48% Software Mobile : 37% Software PC : 15%

Un coup d'oeil sur la répartition de ces ventes montre que les ventes de Software dématérialisées occupent une part plus importante du chiffre d'affaires globale que celles de Software physiques. Toujours en termes de chiffre d'affaires, les ventes physiques rapportent également moins que les ventes sur mobile :

Dématérialisé (PC + Console) : 42% Mobile : 37% Physique (PC + Console) : 21%

Si l'on s'intéresse spécifiquement aux ventes de Software sur console, le chiffres d'affaires a été de 1,604 milliards d'euros en 2019, ce qui représente une baisse de 5% par rapport à 2018. Le chiffre d'affaires généré par les ventes de jeux complets physiques a baissé de 11% comparé à celui de 2018 tandis que celui des jeux et contenus dématérialisés n'a pas évolué par rapport à l'année dernière. Au total, les ventes de contenus dématérialisés (ce qui englobe les jeux complets, DLC, season passes, microtransactions et abonnements) ont engendré la majorité du chiffre d'affaires en 2019 :

Dématérialisé : 57% Physique : 43%

Sans surprise, cette répartition est beaucoup plus tranchée dès qu'il s'agit du Software sur PC :

Dématérialisé : 98% Physique : 2%

Au total, le Software sur PC a la source de 501 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2019, soit une baisse de 21% lorsque ce total est comparé à celui de 2018.

Nintendo, FIFA et CoD

Du côté du classement des ventes de jeux physiques en France en 2019 en volume, les licences habituelles sont toujours bien placées et l'omniprésence des licences Nintendo, ainsi que la solidité sur la durée de nombre des jeux de la maison de Mario, peuvent une fois de plus être constatées :

Top 20 2019 des ventes de jeux en France (en volume, toutes plates-formes confondues) :

FIFA 2020 : 1.192.517 exemplaires vendus Call of Duty : Modern Warfare : 653.708 Mario Kart 8 Deluxe : 517.246 New Super Mario Bros. U Deluxe : 429.628 Luigi's Mansion 3 : 395.355 Pokémon Épée : 376.637 Super Mario Party : 297.399 The Legend of Zelda : Link's Awakening : 260.012 Minecraft : Nintendo Switch Edition : 258.862 Super Mario Maker 2 : 255.091 Pokémon Bouclier : 251.816 Super Smash Bros. Ultimate : 250.273 Crash Team Racing Nitro-Fueled : 243.292 The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 233.887 FIFA 19 : 207.723 Star Wars : Jedi Fallen Order : 197.408 Red Dead Redemption 2 : 191.924 Grand Theft Auto V : 171.033 Days Gone : 163.805 Super Mario Odyssey : 144.793

Bien évidemment, le classement en volume et le classement en valeur ne sont pas identiques pour différentes raisons (comme les différences entre les prix de vente des jeux listés). Si FIFA 20 est premier des deux classements, GTA V n'apparaît pas sur le Top 20 des jeux en valeur et Breath of the Wild est plus haut sur ce dernier que sur le Top 20 en volume.

Pour ce qui est du Top 20 2019 par plates-formes en volume (marché physique uniquement), la popularité actuelle de la Nintendo transparaît clairement. En effet, 13 des 20 jeux classés sont des jeux Switch. Des jeux PS4 occupent cependant les deux premières places et seul un jeu Xbox One figure au classement :

Top 20 2019 des ventes de Jeux par Plates-formes en Volume :

FIFA 20 (PS4) : 892.810 exemplaires vendus Call of Duty : Modern Warfare (PS4) : 535.357 Mario Kart 8 Deluxe (Switch) : 517.246 New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch) : 429.628 Luigi's Mansion 3 (Switch) : 395.355 Pokémon Épée (Switch) : 376.637 Super Mario Party (Switch) : 297.399 Minecraft : Nintendo Switch Edition (Switch) : 258.862 Pokémon Bouclier (Switch) : 251.816 Super Smash Bros. Ultimate (Switch) : 249.790 The Legend of Zelda : Link's Awakening (Switch) : 240.401 The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch) : 230.915 Super Mario Maker 2 (Switch) : 202.724 Star Wars : Jedi Fallen Order (PS4) : 158.839 Red Dead Redemption 2 (PS4) : 151.704 Days Gone (PS4) : 150.433 FIFA 20 (Xbox One) : 150.190 FIFA 20 - Legacy Edition (Switch) : 148.345 Super Mario Odyssey (Switch) : 144.793 Crash Team Racing Nitro-Fueled : 140.108

Là aussi, le classement en valeur n'est pas exactement le même. Ring Fit Adventure, vendu plus cher qu'un jeu "classique" en raison de la présence d'un accessoire, figure par exemple à la 15e place du classement par plates-formes en valeur alors qu'il est absent du classement ci-dessus. À noter au passage l'absence de Death Stranding, pourtant un gros titre de l'année dernière, de tous les classements.

De par le nombre de jeux Nintendo qui figurent haut placé dans ces différents classements, la firme de Shuntaro Furukawa termine largement en tête des Top 20 2019 des éditeurs Software en volume de jeux vendus et en valeur (loin devant Electronic Arts et Activision Blizzard).

Du côté des modestes ventes de jeux physiques sur PC en 2019, Les Sims 4 et ses extensions occupent huit des vingt places. Le classement en volume est le suivant :

Top 20 2019 des ventes de Jeux sur PC en Volume :

Les Sims 4 : 28.356 exemplaires vendus Farming Simulator 19 : 26.253 FIFA 20 : 10.659 Call of Duty : Black Ops 4 : 10.025 Football Manager 2020 : 9.492 Borderlands 3 : 7.864 Les Sims 4 - Chiens & Chats : 7.575 Star Wars : Jedi Fallen Order : 7.456 Overwatch : 7.236 Les Sims 4 - Îles Paradisiaques : 7.163 Star Wars Battlefront II : 5.846 Grand Theft Auto V : 5.518 Les Sims 4 - Saisons : 5.447 Les Sims 4 - Heure de Gloire : 5.288 World of Warcraft : Battle for Azeroth : 5.118 Battlefield V : 4.832 Les Sims 4 - À la Fac : 4.712 Les Sims 4 - Vie Citadine : 4.524 Les Sims 4 - Au Travail : 4.408 Football Manager 2019 : 4.002

La croissance se fait sur mobile

De son côté, le marché du jeu mobile se porte bien en France. En 2019, il a généré 1,231 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente une hausse de 28% par rapport à 2018. Le Top 10 2019 français des jeux mobile en dépenses utilisateurs met en avant les stars du secteur et souligne la popularité jamais remise en question de Dragon Ball en France :

Top 10 2019 des jeux mobile en dépenses utilisateurs :

Clash of Clans Dragon Ball Z : Dokkan Battle Brawl Stars Candy Crush Saga Clash Royale Summoners War Homescapes Dragon Ball Legends Pokémon GO Rise of Kingdoms

Le document du SELL révèle également les 10 jeux mobile payants et gratuits qui ont été les plus téléchargés en France en 2019. Malheureusement, les chiffres liés à ces classements ne sont pas communiqués :

Applications gratuites :

Mario Kart Tour Brawl Stars Homescapes Call of Duty : Mobile Run Race 3D Magic Tiles 3 Color Bump 3D Fun Race 3D Subway Surfers CodyCross

Applications payantes :

Minecraft : Pocket Edition Football Manager 2019 Plague Inc Grand Theft Auto : San Andreas Evertale Geometry Dash Rebel Inc Mini Metro True Skate Farming Simulator 18

Ces différents classements montrent que les joueurs mobile français dépensent plus d'argent sur des applications qu'ils ont depuis plus longtemps. Les dépenses importantes ne se font pas dès la sortie d'un nouveau jeu Free-to-Play.