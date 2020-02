Xbox Series X : Microsoft parle du travail effectué sur la rétrocompatibilité

En juin dernier, Microsoft annonçait qu'il n'avait pas l'intention d'ajouter d'autres titres à la liste des jeux Xbox et Xbox 360 jouables sur Xbox One. L'équipe en charge de la rétrocompatibilité chez Xbox n'a cependant pas été dissoute et elle travaille désormais sur Xbox Series X.

À lire aussi : PS5-Xbox SX : Des jeux Square Enix next-gen only ? Oui, mais pas tout de suite

Au cours de son dernier podcast, Larry "Major Nelson" Hryb de Microsoft a donné la parole à Jason Ronald, directeur associé en charge de la gestion des programmes chez Xbox. Et ce dernier a abordé le travail effectué sur Xbox Series X par l'équipe en charge de la rétrocompatibilité :

Notre équipe en charge de la rétrocompatibilité est une des meilleures de l'industrie et nous sommes véritablement en train de réfléchir aux nouvelles opportunités que la Xbox Series X nous procure, à ce qui nous permet d'améliorer les jeux encore plus que ce que vous avez vu par le passé. [...]



En tant que membre de cette équipe, je peux dire que cette dernière aime ces licences autant que les joueurs et les développeurs les ont aimées au fil du temps. Il est d'une importance critique pour nous que ces versions améliorées respectent toujours l'intégrité artistique du créateur original. Mais nous voulons en même temps que ces jeux soient plus beaux et agréables à jouer que ce que vous avez pu voir auparavant. L'équipe crée en permanence de nouvelles techniques, des choses que nous ne pensions pas possibles, de manière à pouvoir vraiment repousser les limites. [...]



Ils inventent de nouvelles techniques tout le temps et c'est vraiment génial que de voir la créativité et l'innovation qui sort de cette équipe. De plus, il s'agit de la même équipe que celle qui s'est occupée de la rétrocompatibilité des jeux 360 et de la Xbox originale sur Xbox One. C'est exactement la même équipe qui continue à repousser ce qui est considéré comme la pointe de la technologie sur Xbox Series X.

Ces déclarations ne sont pas particulièrement explicites et soulèvent un certain nombre de questions au sujet du travail effectué par cette équipe sur Xbox Series X. Vont-ils finalement rendre d'autres titres Xbox et Xbox 360 rétrocompatibles lorsque la Xbox Series X sera commercialisée ? Ou oeuvrent-ils à s'assurer que les titres Xbox One, Xbox 360 et Xbox actuellement jouables sur Xbox One tourneront correctement/mieux sur Xbox Series X ?

Ou alors, peut-être sont-ils simplement en train d'améliorer sur Xbox Series X le rendu de certains jeux déjà jouables sur Xbox One ? Il faudra malheureusement attendre d'autres prises de parole de Microsoft pour savoir ce qui se trame réellement.