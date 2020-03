Annulation de l'E3 2020 : Les réactions des éditeurs et constructeurs

La situation autour du coronavirus bouleverse le calendrier de l'industrie du jeu vidéo à de nombreux niveaux, de la production à la communication. Avec l'annulation de l'E3 2020, une grande partie des acteurs du milieu se voient contraints de modifier leurs plans "à la dernière minute."

En parallèle à la publication sur les réseaux sociaux par divers sociétés de l'industrie, nous avons contacté un grand nombre d'acteurs de l'industrie du jeu vidéo qui devaient participer à l'E3, ou proposer un événement en marge de ce dernier, pour connaître leur réaction à cette annulation. Electronic Arts, qui ne participait plus à l'E3 depuis plusieurs années mais qui tenait chaque année son EA Play à Los Angeles en marge de l'E3, a commenté la nouvelle de cette manière :

Nous suivons l'évolution de la situation liée au coronavirus de très près. Il s'agit clairement d'une situation qui évolue chaque jour et nous évaluons actuellement comment cela va changer nos plans pour l'EA Play 2020. Nous communiquerons davantage prochainement.

Microsoft devait tenir sa traditionnelle conférence de presse et très certainement organiser un Xbox Showcase permettant de prendre en main les jeux à venir sur Xbox Series X. En plus du tweet publié hier par Phil Spencer, le géant américain nous a fait la déclaration suivante :

La santé et la sûreté de nos employés, fans et partenaires à travers le monde est une priorité principale. Nous soutenons l'ESA dans sa décision d'annuler l'E3 des suites d'une inquiétude publique grandissante vis-à-vis du virus COVID-19. L'E3 a toujours été un moment important pour nous car il nous permet de montrer ce qui va arriver de la part de la Team Xbox. Cette année, nous célébrerons la prochaine génération de jeux vidéo avec la communauté Xbox et tous ceux qui aiment jouer à travers le monde via un événement en ligne. Nous communiquerons des détails au sujet du timing de cet événement et d'autres informations à son sujet dans les semaines à venir.

Ubisoft tient lui aussi une conférence de presse en marge de l'E3 chaque année. Et en plus de ça, l'éditeur français a toujours une présence importante dans le Los Angeles Convention Center. De son côté, il a réagit à l'annonce de cette manière :

La santé et le bien-être de nos équipes, joueurs et partenaires et notre priorité principale. Bien que nous soyons déçus, nous soutenons totalement la décision de l'ESA d'annuler l'E3 2020. L'E3 est, et continuera d'être un moment au cours duquel la communauté du jeu vidéo se réunit et partage son amour pour les jeux. Nous explorons d'autres options en ce qui concerne une expérience en ligne qui nous permettra de partager toutes les nouvelles excitantes que nous avons prévues.

Bandai Namco Entertainment, qui lui aussi dispose chaque année d'un grand stand pendant l'E3, n'a pas souhaité commenter l'annulation du salon mais nous a tout de même transmis le message suivant :

Pour le moment, notre préoccupation principale est de pourvoir fournir des conditions saines et sécurisées pour tous nos événements et en particulier ceux à destination de nos consommateurs. Nous prenons en compte toutes les mesures sanitaires déjà en vigueur et nécessaires. Nous ne manquerons pas de communiquer au sujet des alternatives que nous pourrons mettre en place.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Nintendo n'a pas répondu à notre demande de commentaire. Nintendo of America a cependant fourni un communiqué au site américain GameSpot :

Nintendo soutient la décision de l'ESA d'annuler l'E3 de cette année afin de contribuer à protéger la santé et la sécurité de tout le monde dans l'industrie : nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires E3 de longue date. En ces temps difficiles, nous souhaitons exprimer notre inquiétude et notre soutien à toutes les personnes touchées par l'épidémie de COVID-19.



Nous continuerons d'être flexibles et de rediriger nos efforts vers d'autres moyens de maintenir nos fans à jour en ce qui concerne nos activités et produits. À cause de l'épidémie de COVID-19, il se pourrait qu'il soit impossible de tenir à moyen terme des événements de l'industrie de grande envergure. Mais nous envisageons actuellement différents moyens d'entrer en contact avec nos fans et aurons davantage à communiquer à ce sujet plus tard cette année.

Devolver Digital, qui occupe chaque année un parking en face du Los Angeles Convention Center pendant l'E3, n'a pas non plus répondu à notre demande mais a posté un message sur son compte Twitter officiel :

La semaine de l'E3 a toujours représenté une grande partie de ce que nous faisons et nous sommes vraiment déçus que l'événement en lui-même ait été annulé.



Il y a beaucoup de choses avec lesquelles nous devons jongler là tout de suite mais nous prévoyons de proposer un livestream Devolver Direct/conférence de presse et peut-être plus encore.

Activision, Capcom, Google Stadia, Warner Bros. et Square Enix nous ont déclaré ne pas vouloir faire de commentaire sur l'annulation de l'E3 et sur leurs éventuels plans de remplacement. D'autres éditeurs n'ont pas encore répondu à notre demande. Si des réponses officielles supplémentaires nous parviennent dans les heures à venir, cet article sera mis à jour.

À noter qu'en parallèle aux discours officiels, des personnes travaillant pour divers éditeurs à l'étranger à différents postes nous ont révélé que tout le monde n'a pas découvert la nouvelle de la même manière. Si certains avaient entendu parler de l'annulation du salon plus de 24 heures avant son annonce officielle, d'autres ont entendu parler de la possible annulation du salon "comme tout le monde" des suites de la publication de l'article de Bloomberg.

Même si l'E3 2020 est désormais annulé, les conséquences de cette annulation vont continuer de faire parler d'elle pendant un moment. L'ESA a d'ores et déjà déclaré qu'il cherche à organiser un E3 en ligne pour permettre aux différents éditeurs de faire leurs annonces. Pour le moment, la forme que pourra prendre ce salon virtuel n'est pas encore connue. Et il est également impossible de savoir si tous les éditeurs qui devaient participer au salon "normal" choisiront de prendre part à sa version dématérialisée ou s'ils préféreront faire leurs annonces dans leur coin.