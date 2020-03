Xbox annonce une conférence en ligne en réponse à l'annulation de l'E3 2020

Le cadavre de l'E3 2020 est encore fumant que ses différents participants commencent déjà à annoncer leur plan de secours. Microsoft est le premier à dégainer et à révéler ce qu'il compte faire à la place de sa participation au salon californien.

Même si certains acteurs de l'industrie du jeu vidéo ne participaient plus à l'E3 depuis plusieurs années, l'édition 2020 du salon devait être importante en raison de l'arrivée (pour le moment) prévue à la fin de l'année de la PS5 et de la Xbox Series X.

Microsoft, qui devait tenir sa traditionnelle conférence de presse en marge du salon, et certainement permettre à la presse et aux visiteurs d'essayer les jeux à venir sur ses machines, vient d'annoncer la tenue d'une "conférence" en ligne cette année. C'est Phil Spencer, le boss de Xbox, qui a fait cette révélation sur son compte Twitter :

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h